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В Киеве посреди дороги загорелся рейсовый автобус: видео опасного происшествия попало в сеть
В среду, 4 марта, в Киеве снова загорелась маршрутка. Об этом сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео ЧП.
На этот раз загорелся рейсовый автобус на проспекте Победы, недалеко от станции метро «Святошино».
Водители пытаются ликвидировать пожар самостоятельно, но пока это им не удается.
Информация о пострадавших устанавливается.
Это не первый случай пожара в городском транспорте столицы. Осенью в Киеве на ходу загорелся троллейбус, в котором находилось порядка 40 пассажиров.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...