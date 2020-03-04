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Происшествия

В Киеве посреди дороги загорелся рейсовый автобус: видео опасного происшествия попало в сеть

13:30 4 марта 2020 198
горит автобус
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 4 марта, в Киеве снова загорелась маршрутка. Об этом сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео ЧП.

На этот раз загорелся рейсовый автобус на проспекте Победы, недалеко от станции метро «Святошино».

Водители пытаются ликвидировать пожар самостоятельно, но пока это им не удается.

Информация о пострадавших устанавливается.

Это не первый случай пожара в городском транспорте столицы. Осенью в Киеве на ходу загорелся троллейбус, в котором находилось порядка 40 пассажиров.

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