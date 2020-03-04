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Фигуранта «дела 2 мая» сняли с международного розыска
С международного розыска Интерпола сняли бывшего руководителя ГСЧС Одессы Владимира Боделана, которого подозревают в причастности к массовой гибели людей 2 мая 2014 года в городе. Об этом сообщает «Радио Свобода».
«Около года у нас заняла процедура снятия. Мы обосновали и доказали, что, во-первых, действия Владимира Боделана неправильно квалифицировали, во-вторых, не вручили ему подозрение, и в-третьих, что его преследование является политическим», — заявил Владимир Мацко, адвокат Владимира Боделана.
Следующим шагом, по словам юриста, будет снятие с украинского розыска.
Ранее сообщалось, что Владимир Боделан получил российское гражданство и работает в министерстве РФ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. При этом он скрывается от украинского правосудия в оккупированном Крыму.
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