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Украина

Фигуранта «дела 2 мая» сняли с международного розыска

13:52 4 марта 2020 51
Руслан Боделан
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

С международного розыска Интерпола сняли бывшего руководителя ГСЧС Одессы Владимира Боделана, которого подозревают в причастности к массовой гибели людей 2 мая 2014 года в городе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Около года у нас заняла процедура снятия. Мы обосновали и доказали, что, во-первых, действия Владимира Боделана неправильно квалифицировали, во-вторых, не вручили ему подозрение, и в-третьих, что его преследование является политическим», — заявил Владимир Мацко, адвокат Владимира Боделана.

Следующим шагом, по словам юриста, будет снятие с украинского розыска.

Ранее сообщалось, что Владимир Боделан получил российское гражданство и работает в министерстве РФ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. При этом он скрывается от украинского правосудия в оккупированном Крыму.

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