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Рябошапку хотят "уйти": в Раде уже собрали 180 подписей за недоверие генпрокурору
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке. Документ № 3154 зарегистрирован 3 марта и размещен на сайте парламента.
По информации ZN.UA, уже собрано 180 подписей за отставку при 150 необходимых.
Инициаторами постановления стали члены депутатской фракций «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Между тем, представители западных стран активизировались в защите генпрокурора. Они хотят, чтобы он сохранил за собой пост до момента окончания реформы прокуратуры. В частности, пресс-служба посольства США в Facebook опубликовала пост, в котором отметила «значительный прогресс», которого достиг генпрокурор Рябошапка.
«Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю Встречу послов стран „Большой семерки“ (G7) с Генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании офиса Генерального прокурора», — говорится в сообщении посольства США.
В настоящий момент проходит встреча генпрокурора Рябошапки с послами стран «Большой семерки». Затем послы встречаются с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Напомним, на 4 марта намечено внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, которое собирается по просьбе президента Зеленского. В повестке дня есть отчет о деятельности правоохранительных органов, в том числе и Офиса генпрокурора. Основные претензии к Рябошапке — никто из топ-коррупционеров за время его работы на посту Генпрокурора не привлечен к ответственности.
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