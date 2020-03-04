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«Корпоратив на похоронах»: Рената Литвинова рассказала Собчак о своих гонорарах и отношениях с Земфирой (видео)

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в день рождения сбил автомобиль, дала откровенное интервью Ксении Собчак для ее программы «Осторожно, Собчак!» и пригласила ведущую в квартиру-офис. Пространство она делит с подругой, певицей Земфирой, которая в последнее время все реже появляется на публике, мало выступает.

«Мы делим это пространство. Мы дружим уже 15 лет, у нас общая студия — она здесь записывает песни, а я монтирую фильмы», — показала Литвинова офис. Она называет Земфиру гением.

«Земфира — это дар, который мне послан по жизни. Она гениальна, это человек без кожи», — говорит Рената, манерно жестикулируя изящными руками. Собчак не могла не заметить драгоценности актрисы.

«Вот это стоит 10 тысяч долларов — параиба (один из самых редких и дорогих драгоценных камней. — Ред.), куплено на аукционе. Вот это кольцо мне подарили, а это простой лунный камень…», — показала Литвинова.

«Да у вас на руках тысяч 200 долларов!», — тут же подсчитала Собчак.

Литвинова заверила, что на самом деле они столько не стоят, просто выглядят действительно впечатляюще.

«Да не дорогие, они просто выглядят так! Это небольшие деньги», — заверила актриса.

Также Рената рассказала, что очень прилично зарабатывает, как актриса, ведет творческие встречи и лекции.

«Я получаю гонорары как актриса, они довольно большие. Прошу 10 тысяч евро за один съемочный день, и ведь платят. Веду творческие вечера и лекции, за выступление получаю 30 тысяч евро», — назвала свои гонорары Литвинова, а также рассказала о самом странном корпоративе в ее жизни.

«Это невероятная история, причем абсолютно реальная. У меня был поклонник, он скончался и оставил завещание: попросил, чтобы я стояла на краю могилы в черной шляпке с вуалью и под музыку оркестра бросила первый комок земли. Такая вот похоронная муза. Предлагали мне за это огромную на тот момент сумму — 10 тысяч евро, но я отказала воле покойного. Все-таки это настоящие похороны», — призналась Литвинова.

Неожиданно для Собчак она призналась, что «наделала много гадостей» ее мужу Константину Богомолову.

«Он великодушный. Сколько я ему гадостей наделала, в творческом плане, а он никогда не упрекал. Где-то что-то критическое сказала, уходила с его спектакля. Каюсь. Я говорила ему: „Краткость — сестра таланта“. Спектакль начинается в семь, идет пять часов. Во сколько же уйду домой? Это же кошмар! Как можно играть до 12 ночи? Когда я начала знакомиться со спектаклем, я настолько вскипела, что у меня лопнул глаз, как будто молния в нем вспыхнула», — призналась Рената.

Она с особой теплотой вспоминала о режиссерах Алексее Балабанове и Кире Муратовой. Рената сожалеет, что в последние годы редко виделись с Кирой Георгиевной.

«Я очень редко ездила. Мы периодически созванивались. Я посылала ей пьесу, она делала разборы. У Киры всегда было какое-то острое отношение ко мне», — призналась Рената, сыгравшая во многих фильмах Муратовой.

В фильме «Увлечения» она играла одну из главных ролей, сама писала себе монологи, и не получала за это гонорар.

«У меня был гонорар 500 долларов, но мне не платили. И тут я случайно на Мосфильме встречаю продюсера, а у него поломаны пальцы на руках. Видимо, кто-то сломал. Я ему сказала: „Если ты мне не заплатишь, тебе поломают и вторую руку“. Самое интересное, что после этого он отдал деньги», — рассказала Литвинова.

Она также откровенно рассказала, что на фильм «Небо. Самолет. Девушка» она, как продюсер получала деньги от минкульта РФ, но была вынуждена вернуть 20% отката от суммы. Разглашать подробности схемы Литвинова не стала.

«Помню, тогда я была беременна Ульяной. Сначала нам перевили какие-то суммы, не сразу. А я мешочком потом относила их. Встречались не далеко от Госкино, на углу. Жара была, я на девятом месяце. Встречает меня человек, я ему отдаю мешок. Это ужас. Ничего не меняется в России. Воруют», — призналась Литвинова и добавила, что того чиновника уже нет в живых.

Сейчас она создает свой новый фильм, финансовую поддержку ей оказывает бизнесмен Роман Абрамович. Название режиссер пока держит в секрете. Литвинова заинтриговала, что фильм будет провокационным. «В нем будет сцена самоудовлетворения. Женского», — сказала Литвинова.

Она также немного раскрыла секрет свой красоты. Стоит отметить, в 53 года находится в прекрасной форме. Оказывается, Рената занималась легкой атлетикой и сейчас принимает участие в марафонах, основном благотворительных.

«Именно жир, эта тяжесть, которая больше всего наползает на женщин, выдает возраст. Нужно быть худой, легкой», — считает Литвинова. Она регулярно

Занимается фитнесом под присмотром личном тренера. Модельные параметры позволили ей принять участие в показе вместе с мировыми моделями, как Белла Хадид.

«Я жутко нервничала, боялась упасть, подвести. Было очень много репетиций. Попросила обувь на шнурках», — рассказала Литвинова.

Ранее Ксения Собчак в своем новом шоу «Док-ток» довела до истерики Любовь Успенскую. Певица в негодовании покинула студию.

Фото https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall

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