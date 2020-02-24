Ксения Собчак довела Любовь Успенскую до истерики (видео)

Шоу-бизнес

Новое шоу российской телеведущей Ксении Собчак, назвавшей бывшего друга Сергея Шнурова дураком, стартовало с громкого скандала. Гостьей проекта «Док-Ток» стала певица Любовь Успенская, дочь которой после скандальных разбирательств сбежала в Америку. В студии Ксения пыталась разобраться в отношениях звездной матери с единственной наследницей.

Любовь Залмановна пыталась доказать, что она хорошая мать, а во всех бедах винила мужа Александра, который якобы слишком много позволял их дочери.

«Где ты видела отца, который говорит, что легкие наркотики полезны? Он виноват во всем, мой муж все годы меня использовал и шантажировал. А я супермать!» — сказала Любовь Залмановна, а также добавила, что муж поднимал на нее руку.

Когда Ксения показала видео неадекватного поведения дочери и назвала Татьяну наркоманкой, Успенская в гневе покинула студию.

«Дай Бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Тебе легко говорить! Идиотка, что я пошла на эту программу», — сказала Успенская на прощание.

А позже она разразилась постом на своей странице в Instagram, в котором пристыдила Ксению, обвинила ее в нечистоплотности и назвала низкопробным журналистом. Любовь Залмановна написала, что понимает, почему Собчак выбрала свадебным автомобилем катафалк — она же и есть «главным организатором бала Воланда».

Успенская заявила, что пришла в студию в поисках поддержки, надеялась, что ей помогут разобраться в сложной семейной ситуации. А в ответ она получила неприятные вопросы и в свете программы выглядела не такой уж «суперматерью», которой себя называла.

«Это не пост о справедливости. Ее нет смысла искать в мире продажной журналистики, это не пост о боли, (ее крик невозможно вместить ни в одно приходящее в голову словосочетание). Это призыв молча прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми… А главное, 10 раз подумать всем, кто соберется идти на шоу и к „желтым журналистам“ подобным Ксении Собчак, осознавая, что даже невозможно будет предположить, какой душевной болью это может обернуться! С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий „хайпа“. Как будто формулировка „хлеба и зрелищ“ трансформировалась в „крови и зрелищ“… Нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери. Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания. Но я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю, как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого „свадебного катафалка“, оставившая там свою душу», — написала Успенская.

Она также добавила, что во время шоу, все было срежиссировано Собчак заранее, она мастерски «закрывала всем рты, обрывала фразы».

Собчак не стала медлить с ответом, и в комментариях написала, что как журналист лишь делала свою работу, который задавал вопросы, в том числе и неудобные.

«Я вела себя как журналист. Вы можете сколько угодно говорить про желтуху, но не было ни толпы, ни криков, ни передергивания. Было только интервью с вами. И мои вопросы вам. Да, неудобные, да, неприятные. Но нигде не переходящие грань такта. Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать. Я журналист, я не могу вас поддержать или вставать перед вами на колени — я могу только постараться разобраться в ситуации», — ответила Собчак и пообещала при монтаже максимально сохранить беседу.

Многие подписчики Успенской стали на ее сторону, назвали новое шоу Собчак мерзким и желтым, даже хуже, чем у Дмитрия Шепелева, покинувшего недавно канал. Зрители обвиняют Ксению Собчак и ее соведущего Александра Гордона в том, что они поднимают старые темы, как скандал вокруг Успенской, «обсасывают» его в студии, пытаются выяснить всем известные факты, выдавая это за сенсацию.

«Ну, баб Люб, ты совсем дура? Это и есть формат Собчак: подставить и обосрать, чтобы поиметь просмотры. Она точно так же подставила и Бузову, и Варламова, и всех остальных героев своих „интервью“. Кто в здравом уме свяжется теперь с Ксюшей? Несмотря на самые жёсткие условия от Фадеева, она всё равно показала Серябкину полной дурой, закопав при этом и себя. Когда до всех вас дойдёт, что есть персоны, коллабрация с которыми приносит только урон вашей репутации? Нет такой подлости, перед которой Собчак бы остановилась. Запомните это, тупоголовые селебруны, и держитесь от лошадей подальше, чтобы на вас не вывалили кучу навоза», — прокомментировала Елена Миро.

Напомним, дочь Успеснкой Татьяна Плаксина обвинила звездную мать в физическом насилии, вызвав большой общественный резонанс. После скандальной программы на НТВ певица заявила, что Татьяна принимала наркотики, имеет проблемы с психикой. Успенская забрала Татьяну домой. Их пытался помирить Андрей Малахов. Но все же, Татьяна уехала от матери в США, где живет ее отец. Девушка опубликовала видео, в котором постриглась налысо и обратилась к подписчикам. Ее речь выглядела странной, язык заплетался. Говорят, Татьяна без контроля матери вернулась к старым вредным привычкам.

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