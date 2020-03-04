Большие планы: в 2020 году «Дарница» выпустит 11 новых лекарств

Здоровье и медицина

В течение 2020 года фармацевтическая компания «Дарница» планирует зарегистрировать 11 наименований фармацевтических продуктов в 27-ми дозировках и типах упаковок.

По словам коммерческого директора «Дарницы» Елены Филинюк, компания продолжает придерживаться выбранной стратегии — фокусируется на лечении наиболее распространенных в Украине заболеваний. Она отметила, что лекарственные средства, которые появятся в 2020 году, направлены на лечение нервной системы, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Первым таким новым продуктом в 2020 году стало лекарственное средство «Плазмовен» — инфузионный раствор, который применяется для коррекции нарушений электролитного баланса.

«Инфузионная терапия, без которой не обходится лечение ни одного серьезного заболевания, является основой современной медицины. При проведении инфузионной терапии предпочтение следует отдавать сбалансированным растворам, электролитный состав которых близок к электролитному составу плазмы крови. В случаях, когда возникает необходимость в срочном введении раствора, для быстрой инфузии должны использоваться мягкие контейнеры (флаконы), которые подвергаются сжатию. Таким рекомендациям полностью соответствует лекарственное средство «Плазмовен», — отметила Филинюк.

Она также напомнила, что «Дарница» в 2019 году успешно прошла аудит на соответствие требованиям международного стандарта для фармацевтических производств Надлежащая производственная практика (Good Manufacturing Practice — GMP). Компания получила сертификат, который распространяется на все 14 участков по производству готовых лекарственных средств. Всего в течение последних трех лет «Дарница» получила пять положительных заключений о соответствии условий производства лекарственных средств требованиям Надлежащей производственной практики регуляторных органов Украины, Беларуси и стран ЕС.

Справка Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары «Дарницы» — семья Загорий.

В 2019 году «Дарница» провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых — диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter