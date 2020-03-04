- 16:58 Зеленский и Гончарук выступили с трибуны Верховной Рады: полное видео
- 16:51 Ирина Федишин призналась, сколько брат-депутат вложил в ее творчество
- 16:51 Гончарука отправили в отставку
- 16:50 Украина получит нового премьера и министров: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 16:48 Кейт Миддлтон вышла в старом пальто, которое носила еще в статусе девушки принца Уильяма
- 16:45 Большие планы: в 2020 году «Дарница» выпустит 11 новых лекарств
- 16:24 В Украине за неделю от гриппа умерли шесть человек, — Минздрав
- 16:20 «Новых лиц мало, нужны новые мозги»: Зеленский в Раде раскритиковал Кабмин Гончарука
- 16:07 Италия закрыла все школы и ВУЗЫ из-за коронавируса
- 15:59 Верховная Рада назначит новый Кабмин: онлайн-трансляция заседания парламента
- 15:54 В Москве госпитализирована 93-летняя звезда культовых фильмов
- 15:52 В поездах дальнего следования будет дежурить полиция: в Украине запустили необычный проект
Гончарука отправили в отставку
Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. «За» проголосовали 353 депутата.
Сразу после голосования спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв 20 минут.
Таким образом, до назначения нового Кабмина все члены правительства сохраняют должности с приставкой и. о. Ожидается, что новый Кабмин назначат сегодня, 4 марта. Стоит отметить, что многие из потенциальных кандидатов на министерские кресла отказались от предложений. Есть вероятность, что новым главой правительства станет Денис Шмыгаль, занимавший при Гончаруке должность вице-премьера.
Все подробности о кадровых перестановках в Кабмине читайте на «ФАКТАХ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Кейт Миддлтон вышла в старом пальто, которое носила еще в статусе девушки принца Уильяма (фото, видео)
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.