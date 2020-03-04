24.69 / 24.95 27.42 / 27.84
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гончарука отправили в отставку

16:51 4 марта 2020 99
Алексей Гончарук
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. «За» проголосовали 353 депутата.

Сразу после голосования спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв 20 минут.

Таким образом, до назначения нового Кабмина все члены правительства сохраняют должности с приставкой и. о. Ожидается, что новый Кабмин назначат сегодня, 4 марта. Стоит отметить, что многие из потенциальных кандидатов на министерские кресла отказались от предложений. Есть вероятность, что новым главой правительства станет Денис Шмыгаль, занимавший при Гончаруке должность вице-премьера.

Все подробности о кадровых перестановках в Кабмине читайте на «ФАКТАХ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирина Федишин

Ирина Федишин призналась, сколько брат-депутат вложил в ее творчество

Макарова

В Москве госпитализирована 93-летняя звезда культовых фильмов

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон вышла в старом пальто, которое носила еще в статусе девушки принца Уильяма (фото, видео)

Зеленский и Гончарук выступили с трибуны Верховной Рады: полное видео

Зеленский и Гончарук выступили с трибуны Верховной Рады: полное видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер