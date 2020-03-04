Гончарука отправили в отставку

Украина

Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. «За» проголосовали 353 депутата.

Сразу после голосования спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв 20 минут.

Таким образом, до назначения нового Кабмина все члены правительства сохраняют должности с приставкой и. о. Ожидается, что новый Кабмин назначат сегодня, 4 марта. Стоит отметить, что многие из потенциальных кандидатов на министерские кресла отказались от предложений. Есть вероятность, что новым главой правительства станет Денис Шмыгаль, занимавший при Гончаруке должность вице-премьера.

Все подробности о кадровых перестановках в Кабмине читайте на «ФАКТАХ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter