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Политика

Украина получит нового премьера и министров: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей

7:26 4 марта 2020 516
Кабмин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня заседания, кроме рассмотрения некоторых законопроектов, отчет о деятельности Кабмина, МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укрепления правопорядка в стране. «ФАКТЫ» следят за развитием событий.

Известно, что 3 марта, на заседании фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра вместо подавшего в отставку Алексея Гончарука. Фракция официально поддержала предложение и проголосовала за утверждение кандидатуры Шмыгаля на пост главы Кабмина.

Денис Шмыгаль

По информации народных депутатов от «Слуги народа», фракция также обсудила ряд кадровых изменений в правительстве. Были названы возможные претенденты на посты министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке 3 марта. Спикер парламента Дмитрий Разумков подтвердил, что Рада получила заявление премьера.

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