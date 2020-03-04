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Украина получит нового премьера и министров: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня заседания, кроме рассмотрения некоторых законопроектов, отчет о деятельности Кабмина, МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укрепления правопорядка в стране. «ФАКТЫ» следят за развитием событий.
Известно, что 3 марта, на заседании фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра вместо подавшего в отставку Алексея Гончарука. Фракция официально поддержала предложение и проголосовала за утверждение кандидатуры Шмыгаля на пост главы Кабмина.
По информации народных депутатов от «Слуги народа», фракция также обсудила ряд кадровых изменений в правительстве. Были названы возможные претенденты на посты министров в правительстве Дениса Шмыгаля.
Премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке 3 марта. Спикер парламента Дмитрий Разумков подтвердил, что Рада получила заявление премьера.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...