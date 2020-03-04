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Майкл Блумберг отказался продолжать участие в президентской гонке

17:29 4 марта 2020 68
Майкл Блумберг
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кандидат в президенты США, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который ранее достойно ответил Дональду Трампу, неоднократно насмехавшемуся над его небольшим ростом, после «супервторника» отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке в пользу демократа Джо Байдена. Об этом сообщает CNN. 78-летний миллиардер, вступивший гонку довольно поздно — 24 ноября прошлого года, ранее говорил, что баллотируется в президенты, «чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку». На свою кампанию он потратил 687 миллиона долларов, но не смог убедить избирателей, которые являются сторонниками Демократической партии, в том, что он будет лучшим выбором для противостояния действующему президенту.

«Я всегда верил в то, что поражение Дональда Трампа начнется с объединения вокруг кандидата с лучшими шансами. Поле вчерашнего голосования ясно, что таким кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден», — заявил Блумберг.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джо Байден вырвался вперед в президентской гонке.

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