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Здоровье и медицина

В Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек: в ВОЗ озвучили печальный прогноз

13:30 4 марта 2020 548
Коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Всемирная организация здравоохранения предположила, что число зараженных коронавирусом в Украине должно возрасти. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Важно подчеркнуть, что, вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания», — сказал на брифинге представитель ВОЗ Ярно Хабихт Хабихт.

Как сообщает УНН, сейчас в Украине исследуют шесть подозрений на коронавирусную инфекцию.

«Эти люди также изолированы, некоторые образцы биологического материала уже находятся в референс-лаборатории ЦОЗ, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня», — заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Великобритании для борьбы с коронавирусом готовы задействовать военных.

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