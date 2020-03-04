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Спорт

Стало известно, сколько Чисора заработает за бой с Усиком (фото)

17:51 4 марта 2020 159
Дерек Чисора
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

За поединок против украинского супертяжеловеса Александра Усика (17 побед, 13 из них — нокаутом), который был перенесен из-за профилактики травмы локтя, которую прошел наш соотечественник, и состоится 23 мая в Лондоне на O2 Arena, британский боксер Дерек Чисора (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений) заработает кругленькую сумму.

Как сообщает Mixsport.pro, гарантированный гонорар Дерека составит 2 миллиона фунтов стерлингов (чуть более 2,5 млн долларов), к тому же Чисоре полагается процент от продажи платных трансляций на территории Великобритании.

Усик уже встречался с Чисорой - правда, на улице, и перед боем-реваншем между Энди Руисом и Энтони Джошуа

Эта сумма — рекордная в карьере 36-летнего британца. До этого наибольшую сумму он получал за скандальный поединок за вакантные титулы WBA и WBO, в котором в июле 2012-го уступил своему соотечественнику Дэвиду Хэю нокаутом в пятом раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик отрастил усы и бороду, удивив новым образом своих фанатов.

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