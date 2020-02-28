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Спорт

Названа новая дата боя Усик – Чисора

14:35 28 февраля 2020 12
Усик Чисора
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Британский промоутер Эдди Хирн назвал дату и место следующего боя украинского непобедимого супертяжеловеса Александра Усика (17 побед, 13 из них — нокаутом) против британца Дерека Чисоры (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений).

Поединок пройдет 23 мая на O2 Arena в Лондоне, где 31 августа прошлого года другой наш соотечественник Василий Ломаченко нокаутировал британца Люка Кэмпбелла. Эту информацию функционер озвучил на пресс-конференции перед боем Майки Гарсии против Джесси Варгаса, который пройдет 29 февраля во Фресно (штат Техас, США).

Напомним, бой между Усиком и Чисорой должен был состояться в конце марта, но вынужденно был перенесен по просьбе команды украинского боксера. Изначально сообщалось, что Александр получил травму локтя, но затем стало известно, что боксеру просто необходимо было провести цикл процедур, чтобы исключить вероятность ее получения.

Тем временем букмекеры уже начали принимать ставки на поединок, который пройдет через три месяца. К примеру, украинская контора «Фаворит Спорт» практически не сомневается в победе нашего соотечественника, выставив коэффициент 1,12, в то время как на успех Чисоры — 6,70 (ничья, по мнению специалистов, маловероятна — 31,0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик удивил поклонников новым образом, отрастив усы и бороду.

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