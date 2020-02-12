Усик избежал травмы, но бой с Чисорой все же перенесен (видео)

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), сейчас выступающий в супертяжелой категории, не получал травму локтя, как было сообщено ранее. Тем не менее, проблем со здоровьем крымчанину избежать не удалось, в связи с чем ближайший поединок нашего соотечественника против британца Дерека Чисоры (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений) все же придется перенести.

«Никакой травмы у Саши нет — это скорее ее предотвращение. Ему была сделана операция перед боем с Гассиевым, и теперь необходимо ежегодно уделять этому внимание, чтобы в будущем эти травмы не повторились. В этом году врач порекомендовал усиленное внимание уделить этому. Можно было не делать, но мы не стали рисковать. Что касается следующего боя, то даты я подтвердить пока не могу, но с высокой долей вероятности это будет май», — сказал промоутер боксера Александр Красюк в комментарии «XSPORT».

Также успокоил фанатов и сам Усик. Общаясь с подписчиками на своей странице в Instagram, боксер разъяснил, что произошло на самом деле. «Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все слава Богу — никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют… продолжали дальше ликовать. Все хорошо, просто у нас очень большое обширное ТО», — отметил Александр.

А авторитетный журналист Майк Коппинджер назвал ориентировочную дату боя между Усиком и Чисорой. «Бой Усик — Чисора, который изначально был запланирован на 28 марта на DAZN, пройдет в мае, не позже 23 числа. Усик получил небольшое повреждение локтя, но уже приступил к тренировкам и будет готов к апрелю», — написал инсайдер на своей странице в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик публично обменялся взаимными оскорблениями с ветераном АТО.

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