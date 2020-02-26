С усами и бородой: Усик удивил новым образом (фото)

Спорт

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), бой которого против британца Дерека Чисоры пришлось перенести, проводит время в Киеве.

Наш непобедимый соотечественник на выходных поддержал бывшего партнера по «Украинским атаманам» Дениса Беринчика в победном поединке против аргентинца Эктора Сармьенто, который проходил в Броварах, а также посетил развлекательное мероприятие в компании своего кума Василия Ломаченко.

При этом Усик удивил всех новым образом — 33-летний спортсмен отрастил усы и бороду. «Джентльмены удачи», «Дон Усик Корлеоне», — подписчики в Instagram положительно оценили стиль боксера.

Напомним, что изначально второй бой для украинца в супертяжелом весе должен был состояться в марте, но Александру был проведен комплекс процедур по предотвращению травмы локтя, из-за чего поединок пришлось перенести на май.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Мурата Гассиева против американца Джерри Форреста пришлось перенести из-за нехватки спарринг-партнеров в тренировочном лагере россиянина.

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