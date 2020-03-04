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В Украине назначили новое правительство: полный список членов Кабмина (фото)
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины вслед за премьер-министром назначила и членов Кабмина.
Несмотря на требования ряда оппозиционных фракций, голосование было пакетным. «За» проголосовали 277 нардепов.
Состав правительства теперь выглядит так:
Денис Шмышаль — премьер-министр;
Вадим Пристайко — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Михаил Федоров — вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины;
Алексей Резников — вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Арсен Аваков — глава МВД;
Сергей Бассараб — министр по вопросам ветеранов;
Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта;
Илья Емец — глава Минздрава;
Владислав Криклий — министр инфраструктуры;
Марина Лазебная — министр социальной политики;
Денис Малюська — министр юстиции;
Олег Немчинов — министр Кабинета министров;
Игорь Уманский — министр финансов;
Алексей Чернышов — министра развития общин и территорий;
Андрей Таран — министр обороны;
Как проходило голосование за премьера и Кабмин читайте здесь.
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