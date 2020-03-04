Украина

В Украине назначили новое правительство: полный список членов Кабмина (фото)

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины вслед за премьер-министром назначила и членов Кабмина.

Несмотря на требования ряда оппозиционных фракций, голосование было пакетным. «За» проголосовали 277 нардепов.

Состав правительства теперь выглядит так:

Денис Шмышаль — премьер-министр;

Вадим Пристайко — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров — вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины;

Алексей Резников — вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Арсен Аваков — глава МВД;

Сергей Бассараб — министр по вопросам ветеранов;

Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта;

Илья Емец — глава Минздрава;

Владислав Криклий — министр инфраструктуры;

Марина Лазебная — министр социальной политики;

Денис Малюська — министр юстиции;

Олег Немчинов — министр Кабинета министров;

Игорь Уманский — министр финансов;

Алексей Чернышов — министра развития общин и территорий;

Андрей Таран — министр обороны;

Как проходило голосование за премьера и Кабмин читайте здесь.

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