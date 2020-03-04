Премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль

Украина

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент «ФАКТОВ», соответствующее предложение поддержали 291 народный депутат.

В своей речи с трибуны парламента Шмыгаль заявил, что приоритеты нового правительства будут такие же, как у Кабмина Алексея Гончарука — децентрализация, повышение промышленного производства, энергетическая независимость, завершение войны на Донбассе, возвращение аннексированного Крыма.

Как известно, в предыдущем составе правительства Шмыгаль занимал должность вице-премьера. До этого был на должности главы Ивано-Франковской ОГА.

Подробнее о биографии Дениса Шмыгаля читайте здесь. «ФАКТЫ» следят за назначениями в новый состав Кабмина в режиме онлайн.

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