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Премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.
Как передает корреспондент «ФАКТОВ», соответствующее предложение поддержали 291 народный депутат.
В своей речи с трибуны парламента Шмыгаль заявил, что приоритеты нового правительства будут такие же, как у Кабмина Алексея Гончарука — децентрализация, повышение промышленного производства, энергетическая независимость, завершение войны на Донбассе, возвращение аннексированного Крыма.
Как известно, в предыдущем составе правительства Шмыгаль занимал должность вице-премьера. До этого был на должности главы Ивано-Франковской ОГА.
Подробнее о биографии Дениса Шмыгаля читайте здесь. «ФАКТЫ» следят за назначениями в новый состав Кабмина в режиме онлайн.
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