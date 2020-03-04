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Гончаренко вывел из себя Зеленского: момент инцидента в Раде попал на видео
Президент Владимир Зеленский оскандалился в Раде, когда спустился с трибуны и отправился в сессионный зал ради выяснения отношений с нардепом от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко.
Тот вывел из себя главу государства, когда выступил с резкой критикой самого Зеленского и его политики.
В частности, он обвинил президента во лжи во время предвыборной кампании, а также указал ему на незаконные выплаты, которые, по данным СМИ, проводятся во фракции «Слуга народа». Не обошел своим вниманием нардеп и присутствие во фракции монобольшинства Романа Иванисова, который был осужден за изнасилование.
После выступления президент подошел к месту Гончаренко со словами «Никогда не переходите на личности», после чего покинул зал. Руку нардепу он так и не пожал.
Напомним, фракция «Европейская солидарность» не поддержала назначение нового правительства Украины.
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