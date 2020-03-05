Происшествия

Плюс один: в Черновицкой области увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус

Словно в подтверждение прогноза главного санитарного врача Виктора Ляшко о неизбежности наступления коронавируса в Украине, в Черновицкой области еще четверых людей доставили в больницу в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось о трех госпитализированных.

Об этом передает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что всего по состоянию на среду, 4 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали четырех человек помимо мужчины, поступившего туда днем ранее.

«Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Covid-19», — сообщили в ОГА.

Также чиновники уточнили, что жена первого госпитализированного находится в изоляции, ее состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет.

Напомним, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт Хабихт заявил на брифинге, что, по прогнозам специалистов, число зараженных коронавирусом в Украине должно возрасти. При этом он подчеркнул, важно не количество инфицированных, а готовность системы здравоохранения страны противодействовать вспышкам этого заболевания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter