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Подозрение на коронавирус: в Черновцах госпитализировали еще 3 человек (видео)
В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы поступили еще три человека, у которых подозревают коронавирус.
Как сообщает «АСС», пациенты почувствовали недомогание и обратились к своим семейным врачам. При этом они недавно путешествовали в страны, где официально подтверждены случаи коронавируса. Такую информацию агентству сообщила заместитель председателя ОГА Наталия Гусак.
«Сейчас людей осматривают инфекционисты», — сказали в Черновицкой ОГА.
Как сообщалось ранее, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирус подозревают еще у шести людей.
В среду, 4 марта, стало известно, что Польша стала еще одной страной, где обнаружили коронавирус COVID-19. Инфицированный человек сейчас находится в изоляции в Зеленой Гуре.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»