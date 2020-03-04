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Здоровье и медицина

Подозрение на коронавирус: в Черновцах госпитализировали еще 3 человек (видео)

14:25 4 марта 2020 495
Коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы поступили еще три человека, у которых подозревают коронавирус.

Как сообщает «АСС», пациенты почувствовали недомогание и обратились к своим семейным врачам. При этом они недавно путешествовали в страны, где официально подтверждены случаи коронавируса. Такую информацию агентству сообщила заместитель председателя ОГА Наталия Гусак.

«Сейчас людей осматривают инфекционисты», — сказали в Черновицкой ОГА.

Как сообщалось ранее, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирус подозревают еще у шести людей.

В среду, 4 марта, стало известно, что Польша стала еще одной страной, где обнаружили коронавирус COVID-19. Инфицированный человек сейчас находится в изоляции в Зеленой Гуре.

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