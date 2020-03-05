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Родные эвакуированных из Китая граждан съезжаются в Новые Санжары: в сети появились фото
В четверг, 5 марта, состоится выписка эвакуированных из Китая украинцев, которые проходят обсервацию в Новых Санжарах. Родственники пациентов съезжаются в поселок со всей Украины. Об этом сообщает издание «Зміст».
На выписку в Новые Санжары собирается прибыть и президент Украины Владимир Зеленский. Планируется, что он прилетит на вертолете.
По информации издания, сейчас в Новых Санжарах спокойная обстановка. Единственный полицейский блокпост установлен у въезда в санаторий.
«Очень переживали, но ничего, все хорошо. Они жили в хороших условиях, особенно переживать, я думаю, и не нужно было. Хотелось бы побыстрее домой», — отметила Ольга Павлова из Кривого Рога, мать одной из эвакуированных.
Ранее сообщалось, что украинка Ольга Новик, которую эвакуировали из Уханя в Новые Санжары, оригинально отметила день рождения во время обсервации.
Фото: «Зміст».
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