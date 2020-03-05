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Зеленский встретился с гражданами, у которых закончилась обсервация в Новых Санжарах (видео)
В санатории «Новые Санжары» завершился срок обсервации украинцев, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса. В четверг, 5 марта, предстоит их выписка, на которую уже приехали многочисленные родственники. На Полтавщину прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.
Вместе с Владимиром Зеленским Новые Санжары посетили глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава МВД Арсен Аваков.
В день выписки украинцев, эвакуированных из Китая, в Новых Санжарах наблюдается спокойная обстановка. Единственный полицейский блокпост действует у въезда в санаторий.
Онлайн-трансляция:
Как сообщалось ранее, не исключено, что в Новых Санжарах могут представить нового министра здравоохранения и сообщить об отставке Зоряне Скалецкой, которая добровольно находится на обсервации вместе с эвакуированными.
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