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Украина

Зеленский встретился с гражданами, у которых закончилась обсервация в Новых Санжарах (видео)

12:22 5 марта 2020 619
Новые Санжары
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В санатории «Новые Санжары» завершился срок обсервации украинцев, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса. В четверг, 5 марта, предстоит их выписка, на которую уже приехали многочисленные родственники. На Полтавщину прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Вместе с Владимиром Зеленским Новые Санжары посетили глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава МВД Арсен Аваков.

В день выписки украинцев, эвакуированных из Китая, в Новых Санжарах наблюдается спокойная обстановка. Единственный полицейский блокпост действует у въезда в санаторий.

Онлайн-трансляция:

Как сообщалось ранее, не исключено, что в Новых Санжарах могут представить нового министра здравоохранения и сообщить об отставке Зоряне Скалецкой, которая добровольно находится на обсервации вместе с эвакуированными.

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