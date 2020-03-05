Политика

Дубилет может остаться работать в Кабмине: что об этом известно

Дмитрий Дубилет, полгода проработавший министром Кабмина и уволенный 4 марта, намекает, что может вернуться в правительство. У экс-чиновника осталось много незавершенных проектов. О некоторых из них Дубилет рассказывал в интервью «ФАКТАМ»: об упрощении получения админуслуг, о верификации граждан в государственных реестрах.

«Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничто так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу», — написал Дубилет на своей странице в соцсетях.

4 марта после смены состава правительства на место Дубилета пришел Олег Немчинов. В Кабмине остались пятеро министров из прежнего состава.

Фото Дмитро Дубілет/Facebook



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