- 13:04 Мифы об инвестициях на фондовом рынке Украины
- 13:03 Похолодает и пойдут дожди: синоптик предупредила о перемене погоды
- 12:54 СБУ занялась бывшим пленником, оказавшимся пособником боевиков «ДНР»
- 12:53 В Кропивницком женщина родила четверню: счастливый отец раскрыл подробности
- 12:47 Звезду российского шансона не пустили в Украину
- 12:47 Тяжелый день: гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака
- 12:28 Попытка продезинфицировать деньги от коронавируса в микроволновке кончилась плачевно
- 12:23 Милевский снова выиграл Суперкубок страны и сделал неожиданное предложение Блохину
- 12:22 Зеленский встретился с гражданами, у которых закончилась обсервация в Новых Санжарах
- 12:12 Дубилет может остаться работать в Кабмине: что об этом известно
- 12:12 Украина на Евро-2020: где и как Шевченко будет готовить команду
- 12:10 «Мы спасены»: Леся Никитюк показала пышную грудь
Звезду российского шансона не пустили в Украину
Исполнителя российского шансона, экс-солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка не пустили в Украину. Он, как и скандальная группа «Воровайки», выступал на оккупированных территориях Донбасса.
О том, что российскому певцу запретили въезд в Украину на три года за посещение временно оккупированных территорий Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
На сайте ведомства также сообщается, что музыкант прибыл из Риги, а концерт в Донецке состоялся в феврале этого года.
Кстати, Куприк после концерта в Донецке отправился в Луганск, о чем и сообщал в соцсетях.
Сам артист пока никак не отреагировал на запрет, последнюю запись в соцсетях он сделал еще в Риге.
Напомним, что ранее в Украину не пустили известного российского журналиста, генерального продюсера телеканала RTVi Алексея Пивоварова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!