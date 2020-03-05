Шоу-бизнес

Звезду российского шансона не пустили в Украину

Исполнителя российского шансона, экс-солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка не пустили в Украину. Он, как и скандальная группа «Воровайки», выступал на оккупированных территориях Донбасса.

О том, что российскому певцу запретили въезд в Украину на три года за посещение временно оккупированных территорий Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На сайте ведомства также сообщается, что музыкант прибыл из Риги, а концерт в Донецке состоялся в феврале этого года.

Кстати, Куприк после концерта в Донецке отправился в Луганск, о чем и сообщал в соцсетях.

Сам артист пока никак не отреагировал на запрет, последнюю запись в соцсетях он сделал еще в Риге.

Напомним, что ранее в Украину не пустили известного российского журналиста, генерального продюсера телеканала RTVi Алексея Пивоварова.

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