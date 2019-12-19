23.19 / 23.41 25.73 / 26.09
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Участникам скандальной группы "Воровайки" запретили въезд в Украину

17:26 19 декабря 2019 56
«Воровайки»
Инф. «ФАКТОВ»

Скандальной женской группе «Воровайки», работающей в жанре русский шансон, запретили въезд в Украину. Об этом в Телеграм-канале сообщила Служба безопасности Украины.

По информации СБУ, решение принято в целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

«В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы „Воровайки“. Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовий Ларисе и Теркуловы Диане», — заявили в спецслужбе.

Напомним, российская группа «Воровайки», исполняющая блатную музыку вроде «Хоп, мусорок» и открыто поддерживающая агрессию РФ, собиралась с концертами в Украину в феврале 2020 года. Появились афиши выступлений в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве. В сети возмутились наглостью россиян. После общественного резонанса и скандала в сети, концертные площадки отказались проводить концерты. Продажа билетов остановлена.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Разрушения на Донбассе

Останется памятником российского предательства: Донбассу предрекли печальное будущее

Нанук до стрижки

Собачий парикмахер превратил лайку в бультерьера — хозяйка не узнала своего пса (фото)

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Хоккеистки

Бросили клюшки и разделись догола: хоккеистки снялись обнаженными для календаря (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер