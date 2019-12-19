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Участникам скандальной группы "Воровайки" запретили въезд в Украину
Скандальной женской группе «Воровайки», работающей в жанре русский шансон, запретили въезд в Украину. Об этом в Телеграм-канале сообщила Служба безопасности Украины.
По информации СБУ, решение принято в целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
«В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы „Воровайки“. Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовий Ларисе и Теркуловы Диане», — заявили в спецслужбе.
Напомним, российская группа «Воровайки», исполняющая блатную музыку вроде «Хоп, мусорок» и открыто поддерживающая агрессию РФ, собиралась с концертами в Украину в феврале 2020 года. Появились афиши выступлений в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве. В сети возмутились наглостью россиян. После общественного резонанса и скандала в сети, концертные площадки отказались проводить концерты. Продажа билетов остановлена.
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