Красавица-саблистка Харлан первой из украинок стала прототипом куклы Барби (фото)

Спорт

Украинская фехтовальщица-саблистка Ольга Харлан получила прекрасный подарок на 8 марта. Компания Mattel, которая занимается выпуском всемирно известных кукол Барби, выпустила новую серию, приуроченную к своему 60-летию и международному женскому дню, и прототипом одного из экземпляров как раз стала наша соотечественница.

Как призналась Ольга, в детстве у нее были Барби, но она никогда не думала, что будет выпущена кукла, сделанная по ее образу.

Отметим, что Харлан стала одной из десяти спортсменок, которые получили собственные уменьшенные копии. Среди них — чемпионка мира легкоатлетка Дина Ашер Смит, прыгунья в длину Малайка Михамбо, капитан сборной Франции по футболу Амандин Анри, бывшая первая ракетка мира Наоми Осака и другие.

Напомним, что в прошлом году украинка, являющаяся олимпийской чемпионкой Пекина-2008, завоевала золотые медали мирового первенства в Будапеште и чемпионата Европы в Дюссельдорфе. Теперь 29-летняя уроженка Николаева — шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Харлан победила россиянку Никитину и триумфовала на втором подряд этапе Кубка мира.

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