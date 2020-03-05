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«Вопрос не ко мне»: Зеленский высказался о возможной отставке Рябошапки
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область сказал, что вопрос по отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки будет решать Верховная Рада. Об этом сообщает Укринформ.
Владимир Зеленский прибыл на Полтавщину с рабочим визитом, где в поселке Новые Санжары встретился с гражданами, которые проходили обсервацию в местном санатории.
Во время встречи президенту задали вопрос о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.
«Рябошапка — это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают», — ответил Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде собрали 180 подписей депутатов за отставку генпрокурора Рябошапки. Также зарегистрирован проект постановления о выражении ему недоверия, который уже размещен на сайте парламента
Фото: скриншот видео ТСН
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