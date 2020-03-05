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Украина

Крушение самолета МАУ в Иране: Данилов раскрыл новые детали

14:48 5 марта 2020 534
боинг
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Иране все еще продолжается расследование обстоятельств крушения украинского «Боинга» МАУ 8 января. В Совете национальной безопасности и обороны Украины намерены прояснить ряд странностей в истории с «Боингом».

«Нам не нравится то, что вторая ракета, запущенная в наш самолет, была отправлена не на 3-й секунде, как это бывает, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому вопрос для нас является фундаментальной частью расследования», — рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Громадське радіо».

По словам Данилова, в Киеве ждут иранскую делегацию, чтобы договориться, как технически осуществить совместное расследование.

Иран, напомним, отказался кому-либо передавать черные ящики со сбитого «Боинга». Страны, участвующие в расследовании, сомневаются, что иранцы обладают технологиями для расшифровки подобных самописцев.

Авиакатастрофа в небе над Ираном случилась утром 8 января. В пассажирский самолет МАУ были запущены две ракеты. Сбитый лайнер упал недалеко от аэропорта иранской столицы, все находившиеся на борту погибли. Корпус стражей исламской революции признал ответственность за случившееся.

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