В рамках следующего обмена планируется вернуть в Украину около 200 пленников, — Данилов

Украина

Во время следующего этапа обмена удерживаемыми лицами в Украину планируют вернуть около 200 человек, списки которых находятся в процессе постоянного согласования. Об этом в эфире Украинского радио сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, процедура верификации списков пленников, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму, возложена на специальную группу.

«Списки на обмен есть, они постоянно согласовываются, есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек», — цитирует Данилова УНН.

Комментируя возвращение в Украину вместе с военнопленными лиц, которых обвиняют в пытках и издевательствах над украинцами, в т. ч. экс-боевика «ДНР» Евгения Бражникова, Данилов назвал это сложным вопросом, однако пообещал, что если слова журналиста, который находился на территории Донецкой области за решеткой, подтвердятся, то будет соответствующее решение будет принято.

«Если человек совершил преступление и это соответствует действительности, то так и будет. Прощения не будет», — пообещал секретарь СНБО.

Напомним, журналист Асеев рассказал, что другие освобожденные пытались избить Бражникова прямо во время обмена, но того «спасли военные и под конвоем СБУ доставили в Киев». Также он изобличил Алексея Кускова, который, по его словам, уже уже более двух лет находится на свободе (его обменяли еще в декабре 2017 года).

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