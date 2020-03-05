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- 16:17 В рамках следующего обмена планируется вернуть в Украину около 200 пленников, — Данилов
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В рамках следующего обмена планируется вернуть в Украину около 200 пленников, — Данилов
Во время следующего этапа обмена удерживаемыми лицами в Украину планируют вернуть около 200 человек, списки которых находятся в процессе постоянного согласования. Об этом в эфире Украинского радио сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, процедура верификации списков пленников, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму, возложена на специальную группу.
«Списки на обмен есть, они постоянно согласовываются, есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек», — цитирует Данилова УНН.
Комментируя возвращение в Украину вместе с военнопленными лиц, которых обвиняют в пытках и издевательствах над украинцами,
«Если человек совершил преступление и это соответствует действительности, то так и будет. Прощения не будет», — пообещал секретарь СНБО.
Напомним, журналист Асеев рассказал, что другие освобожденные пытались избить Бражникова прямо во время обмена, но того «спасли военные и под конвоем СБУ доставили в Киев». Также он изобличил Алексея Кускова, который, по его словам, уже уже более двух лет находится на свободе (его обменяли еще в декабре 2017 года).
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