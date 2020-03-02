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Журналист Асеев рассказал, что в Украину вместе с пленными прибыли те, кто издевался над ними в ОРДО
Освобожденный из плена боевиков 29 декабря 2019 года донецкий журналист Станислав Асеев рассказал, что вместе с патриотами из «ДНР» прибыли и те, кто издевался над украинцами в донецкой тюрьме.
В частности, в посте на своей странице в Facebook он рассказал о Евгении Бражникове и Алексее Кускове.
«Оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым — он всё ещё в плену — фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали „Бражниковым занимаемся“ — и на этом все», — отметил он.
По словам Асеева, ни допросов, ни официального ответа на его запрос касательно заявления на «этих двух персонажей» не было. Отмечается, что запрос он зарегистрировал в СБУ ещё 20 января.
Он рассказал, что Бражникова пытались избить другие освобожденные прямо во время обмена, но его «спасли военные и под конвоем СБУ доставили в Киев"Кусков же, по его словам, уже более двух лет находится на свободе, его обменяли еще в декабре 2017 года.
«Бражникова начали бить ещё за палатками, как только нас привезли с блокпоста — тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков — уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: „Ну, как ты? Помнишь меня?“. — Помню, Лёша, я ничего не забуду…», — рассказал журналист.
Напомним, что Станислав Печенкин, бывший гражданский заложник боевиков ОРДО из Горловки, рассказал «Украинской правде», что именно Бражников в «Изоляции» обливал холодной водой и бил заключенных для получения признаний. По его словам, Бражников — бывший милиционер, в 2014 году был активным участником «русской весны», активно помогал пророссийским митингам, нападал на участников проукраинских акций.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Станислав Асеев до сих пор не может почувствовать себя полностью освобожденным. По его словам, он никак не может вернуться в мирную жизнь и полную свободу, понять, как живут в этой реальности другие люди.
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