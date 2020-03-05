«Сепары» из подбитого нами танка сдались. Командиром экипажа был кадровый российский офицер»

Украина

Линия фронта

Зимой 2015 года наши воины противостояли мощной бронетехнике, ожесточенным артобстрелам и российским кадровым войскам. В боях за «Балу» (блокпост так назвали в честь погибшего там в 2014 году офицера Вооруженных Сил Украины Ильгара Багирова) героически погиб офицер-пограничник из Винницкой области Вячеслав Семенов, посмертно удостоенный звания Героя Украины. Участники обороны рассказали о том, как наши бойцы три недели сдерживали крупные силы противника, рвавшегося в Дебальцево.

«Одно прямое попадание — и бетонные блоки разрушались как карточный домик»

— «Балу» — крайний блокпост между тогда еще не оккупированным Дебальцево и вражеской территорией, — рассказал «ФАКТАМ» боец Могилев-Подольского пограничного отряда Олег Венгер. — «Ключ» к городу. Пост оборонял небольшой отряд бойцов 128-й горно-пехотной бригады, помогали бойцы 30-й механизированной бригады Вооруженных Сил. И мы — пограничники Могилев-Подольского отряда, которые должны были осуществлять паспортный и пограничный контроль. Тогда все стали бойцами. А в мирной жизни кто-то был фермером, кто-то директором школы, инженером, водителем… Были ребята, которые раньше вообще не служили в армии, но добровольно стали на защиту Украины. В 128-й бригаде служило много винничан. Были даже мои земляки. У нас сложилось настоящее воинское братство. Как родные братья, подружились я, Вадим Свизинский, Алексей Кутник, Роман Миха, Роман Мазур, Виталий Тининика, Сергей Бабий…

Ожесточенные бои на «Балу» начались в конце января 2015 года. С вражеской стороны мы слышали рев танковых моторов, а у нас из тяжелого вооружения были только одна противотанковая пушка «Рапира», один танк, несколько боевых машин пехоты и пару минометов. Сначала нас обстреливали. Стоял густой туман. Видимость практически нулевая. И около 10 часов утра из тумана на пост, как призрак, вылетел вражеский танк Т-72. Выстрелил несколько раз в упор. Видимо, бронебойными снарядами, которые практически не дают осколков. От взрыва контузило нескольких пацанов из пехоты и одного нашего бойца.

Наши артиллеристы и танкисты даже не успели огонь открыть. Только пехотинцы стреляли по танку из автоматов, пулеметов, гранатометов. Танк пару минут гонял по блокпосту и, получив несколько попаданий, съехал в кювет, забуксовал в канаве и намертво сел в грязь. Стрелять уже не мог. Мы кинулись к нему. Стучали по люку и башне: «Экипаж, на выход!» «Сепары» сдались. Немолодой командир, на вид опытный военный. Действительно, кадровый российский офицер. И двое парней. Рассказали, что они местные, которых насильно «призвали» воевать. Сообщили, что россияне и «сепары» стянули в нашем направлении до 15 танков. Мы допросили задержанных, а потом передали их следственным органам. Осмотрели захваченную машину. Это был новейший российский танк Т-72 с мощной «активной» броней. Его пушка смотрела как раз в сторону врага, так что потом он даже послужил нам.

Это первый российский танк, который на «Балу» вывели из строя и захватили наши бойцы. Фото предоставлено Олегом Венгером

Обозленные потерей враги сначала не лезли на рожон. По нам били минометы, артиллерия, а вражеские танки оставались за пределами нашей досягаемости и, как в тире, стреляли по укреплениям. Одно прямое попадание — и бетонные блоки разрушались как карточный домик. У нас и пехотинцев были раненые. Постепенно вся наша «броня» и артиллерия были уничтожены.

Нас спасало то, что постоянно меняли позиции, а не сидели в укреплениях. Тогда была оттепель. Дождь, грязь, в блиндажах воды по пояс. Артподготовка примерно два часа, потом нас атаковала вражеская пехота. Вначале они шли, не таясь, в полный рост. Бывало, за день мы отбивали до пяти атак. Многие из атаковавших были в черной форме и масках на лицах. Возможно, какой-то спецназ. А после каждой «сепарской» атаки над их позициями кружили стаи ворон, ожидая легкой поживы из мертвых тел.

9 февраля 2015 года у могилев-подольских пограничников на «Балу» была последняя ротация. Увезли раненых. В тот день на пост прибыл с тремя бойцами и командир Вячеслав Семенов — в мирной жизни инженер-энергетик и железнодорожник из Жмеринки, отец двух дочек. Старший лейтенант накануне ротации должен был идти в отпуск. Но не покинул боевых друзей, сказав, что отдохнет уже потом. Смелый офицер сразу возглавил один из участков обороны блокпоста и стал настоящей душой его защитников.

«Сепары» гнали в атаку местных жителей. Кто отказывался — расстреливали на месте"

— К нам на пост опять ворвался вражеский танк, — вспоминает еще один участник обороны «Балу», боец Вооруженных Сил Украины Юрий с позывным «Сепар». — Я сначала не понял, что это враг. Уже потом увидел, что пушка повернута в нашу сторону. Он подбил наш танк. У меня с собой было несколько ручных гранатометов, из которых я стрелял практически в упор. Бил под башню — самое уязвимое место. Пацаны тоже стреляли по танку из автоматов, пулеметов, гранатометов… У танка заклинило башню, и постепенно его «активная» броня вышла из строя. Мы слышали по рации «сепарские» переговоры, мол, командир танка убит или ранен.

Еще один танк спустя несколько дней я повредил выстрелами из гранатомета по башне и люку. Был контужен или ранен механик-водитель. Раз враги пошли в атаку на двух бронемашинах — колесной БРДМ и гусеничном тягаче МТЛБ. Я вел огонь по бронемашинам, а ребята отсекали пехоту. Несколько раненых «сепаров» спрятались за корпусом и под днищем подбитой нами БРДМ пытались отстреливаться. Но мы не давали им высунуться. Предложили врагам сдаться, обещали медицинскую помощь. Но они к нам так и не вышли. Ночью был мороз. Никто не выжил.

По нашей наводке артиллерия не раз успешно обстреливала вражеские позиции. После одного такого боя мы слышали по рации вражеские крики, что у них грузовик с пехотой уничтожен, какой-то важный командир ранен. Кто-то истерически кричал, мол, присылайте «коробочку». Мы готовились встретить врага огнем, но там появился российский танк. Обстреляли его, и танк уехал, бросив своих на произвол судьбы. Мы останавливали российские танки фактически голыми руками.

— Вражеские штурмы всегда захлебывались кровью, — рассказал еще один защитник блокпоста Александр. — Враги вымещали злость и бессилие на своих же бойцах. Очень часто во время затишья мы слышали с их позиций одиночные выстрелы. Наша разведка донесла, что мы выбили многих вражеских «добровольцев». И «сепарские» командиры, и российские офицеры принудительно «мобилизовали» на оккупированной территории мужчин разного возраста, чтобы гнать их в атаки на наш пост. У них был приказ взять «Балу» любой ценой! А кто отказывался, того расстреливали на месте…

Был еще один дикий случай. Из тогда еще не оккупированного Дебальцево в село Фащевку к своим детям пыталась на «Жигулях» проехать пожилая пара, и в этот момент на трассу выехал российский танк. Враг расстрелял мирных людей и их машину из крупнокалиберного пулемета. Старику-водителю голову снесло, а его жену разорвало почти надвое… Долго у тел звонил мобильный телефон. Пока батарея не села. Даже мы были шокированы.

К сожалению, силы были неравны. Кольцо врагов постепенно все туже стягивалось вокруг «Балу» и Дебальцево. Но блокпост был костью в горле для врага. Опять штурмы, обстрелы из всего, что могло стрелять, даже артиллерии и «Градов». 15—16 февраля «перемирие». Минские переговоры. Затишье перед бурей… Накануне вечером мы с Вячеславом Семеновым долго вспоминали мирную жизнь. Он мечтал, что дом достроит, скучал по жене, дочерям, маленьком внуке.

Утром 17 февраля опять начался ад. Все по обычному сценарию. Мы с Вячеславом как раз были на позиции. Вражеский танк выстрелил по вагончику — грохот, дым… Очнувшись, я понял, что меня ранило в ногу. Вячеслав лежал на земле. Осколок ударил под заднюю часть бронежилета. Форма и броня на груди разорваны, залиты кровью. Но он был еще жив. Наши побратимы срочно позвали медика с соседней позиции. Обстрел продолжался. Фельдшер где-то минут 40 добирался к нам под пулями и осколками, прячась в воронках, за разбитыми укреплениями. Вячеслав уже был без сознания. Наконец-то фельдшер прорвался, стал спасать нашего командира. Около полутора часов Вячеслав боролся за жизнь. При других обстоятельствах Славу можно было бы спасти…

За мужество и героизм Вячеславу Семенову посмертно присвоили звание Героя Украины. Фото пресс-службы Могилев-Подольского погранотряда

Тяжелейший бой продолжался до самой темноты. Я, несмотря на ранение, набивал ленты и магазины, подавал пацанам патроны и сам стрелял. Наши раненые не оставляли своих позиций. Вечером меня эвакуировали в полевой военный госпиталь. Что там творилось! Горы трупов, кричат и стонут раненые… Все время обстрелы. И в таких условиях военные врачи спасали жизни наших пацанов… Потом нас эвакуировали под постоянными обстрелами.

«Выход был тяжелым. Застрявшая в грязи техника, минные поля…»

— На «Балу» опять прорвались вражеские танки, бронемашины и пехотинцы, — вспоминает Юрий. — Нам удалось уничтожить сначала БМП. На ее броне был десант, а за ней тоже прятались враги. БМП загорелась, а потом съехала на минное поле… Говорят, в машине был какой-то «сепарский» чин. Еще один российский танк получил серьезные повреждения и с заклиненной башней уехал прочь. Когда бой закончился, я узнал о смерти Вячеслава Семенова.

Защитники блокпоста снялись в фильме об обороне «Балу». Фото Государственной погранслужбы Украины

— Ночью с 17 на 18 февраля пришел приказ оставить пост, — вспоминают участники обороны «Балу». — Мы уходили из Дебальцево. Тело Вячеслава и еще одного погибшего бойца, а также раненых должны были вывезти на боевой машине пехоты. Но на БМП сел аккумулятор. Машину с телами пришлось бросить. Раненых и оружие мы вынесли, а вот тела двух погибших вынуждены были оставить. Выход был тяжелым. Застрявшая в грязи техника, минные поля, жестокие бои с российскими военными и «сепарами»… Но мы выжили.

Тогда же пограничник Сергей Бабий спас украинский флаг. Этот флаг переходил эстафетой от всех защитников «Балу» еще с 2014 года — от бойцов батальона территориальной обороны «Киевская Русь», армейцев, волонтеров, пограничников. Рискуя жизнью, Сергей Бабий спас флаг из огня и вынес его из окружения. После захвата Дебальцево волонтеры и гуманитарные миссии собирали тела и останки погибших на местах боев. Наши, враги — все были без документов, без каких-либо опознавательных знаков. В Днепре могилев-подольским пограничникам все же удалось опознать среди мертвых тел Вячеслава Семенова. 5 марта офицера похоронили в родной Жмеринке.

За мужество и героизм Вячеславу Семенову посмертно присвоили звание Героя Украины с награждением орденом «Золотая Звезда». Также он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Он стал первым пограничником — Героем Украины. Могилев-Подольский пограничный отряд носит имя героя.

Олег Венгер, Юрий и все наши воины-герои встретились на съемках фильма «Перекресток «Балу». Фильм посвящен и Вячеславу Семенову. В пятую годовщину героической обороны бойцы вспомнили своих живых и мертвых побратимов. Защитники «Балу» не теряют надежды и верят, что обязательно вернутся на эту землю, политую кровью украинских героев…

Напомним, в боях под Дебальцево погиб Иса Мунаев, командир международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева. Читайте о нем в публикациии Генерал Иса Мунаев неизменно шел в бой впереди бойцов, а не отдавал приказы, находясь в тылу



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