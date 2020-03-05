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«Сепары» из подбитого нами танка сдались. Командиром экипажа был кадровый российский офицер»
Зимой 2015 года наши воины противостояли мощной бронетехнике, ожесточенным артобстрелам и российским кадровым войскам. В боях за «Балу» (блокпост так назвали в честь погибшего там в 2014 году офицера Вооруженных Сил Украины Ильгара Багирова) героически погиб офицер-пограничник из Винницкой области Вячеслав Семенов, посмертно удостоенный звания Героя Украины. Участники обороны рассказали о том, как наши бойцы три недели сдерживали крупные силы противника, рвавшегося в Дебальцево.
«Одно прямое попадание — и бетонные блоки разрушались как карточный домик»
— «Балу» — крайний блокпост между тогда еще не оккупированным Дебальцево и вражеской территорией, — рассказал «ФАКТАМ» боец Могилев-Подольского пограничного отряда Олег Венгер. — «Ключ» к городу. Пост оборонял небольшой отряд бойцов 128-й горно-пехотной бригады, помогали бойцы 30-й механизированной бригады Вооруженных Сил. И мы — пограничники Могилев-Подольского отряда, которые должны были осуществлять паспортный и пограничный контроль. Тогда все стали бойцами. А в мирной жизни кто-то был фермером, кто-то директором школы, инженером, водителем… Были ребята, которые раньше вообще не служили в армии, но добровольно стали на защиту Украины. В 128-й бригаде служило много винничан. Были даже мои земляки. У нас сложилось настоящее воинское братство. Как родные братья, подружились я, Вадим Свизинский, Алексей Кутник, Роман Миха, Роман Мазур, Виталий Тининика, Сергей Бабий…
Ожесточенные бои на «Балу» начались в конце января 2015 года. С вражеской стороны мы слышали рев танковых моторов, а у нас из тяжелого вооружения были только одна противотанковая пушка «Рапира», один танк, несколько боевых машин пехоты и пару минометов. Сначала нас обстреливали. Стоял густой туман. Видимость практически нулевая. И около 10 часов утра из тумана на пост, как призрак, вылетел вражеский танк Т-72. Выстрелил несколько раз в упор. Видимо, бронебойными снарядами, которые практически не дают осколков. От взрыва контузило нескольких пацанов из пехоты и одного нашего бойца.
Наши артиллеристы и танкисты даже не успели огонь открыть. Только пехотинцы стреляли по танку из автоматов, пулеметов, гранатометов. Танк пару минут гонял по блокпосту и, получив несколько попаданий, съехал в кювет, забуксовал в канаве и намертво сел в грязь. Стрелять уже не мог. Мы кинулись к нему. Стучали по люку и башне: «Экипаж, на выход!» «Сепары» сдались. Немолодой командир, на вид опытный военный. Действительно, кадровый российский офицер. И двое парней. Рассказали, что они местные, которых насильно «призвали» воевать. Сообщили, что россияне и «сепары» стянули в нашем направлении до 15 танков. Мы допросили задержанных, а потом передали их следственным органам. Осмотрели захваченную машину. Это был новейший российский танк Т-72 с мощной «активной» броней. Его пушка смотрела как раз в сторону врага, так что потом он даже послужил нам.
Обозленные потерей враги сначала не лезли на рожон. По нам били минометы, артиллерия, а вражеские танки оставались за пределами нашей досягаемости и, как в тире, стреляли по укреплениям. Одно прямое попадание — и бетонные блоки разрушались как карточный домик. У нас и пехотинцев были раненые. Постепенно вся наша «броня» и артиллерия были уничтожены.
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Нас спасало то, что постоянно меняли позиции, а не сидели в укреплениях. Тогда была оттепель. Дождь, грязь, в блиндажах воды по пояс. Артподготовка примерно два часа, потом нас атаковала вражеская пехота. Вначале они шли, не таясь, в полный рост. Бывало, за день мы отбивали до пяти атак. Многие из атаковавших были в черной форме и масках на лицах. Возможно, какой-то спецназ. А после каждой «сепарской» атаки над их позициями кружили стаи ворон, ожидая легкой поживы из мертвых тел.
9 февраля 2015 года у могилев-подольских пограничников на «Балу» была последняя ротация. Увезли раненых. В тот день на пост прибыл с тремя бойцами и командир Вячеслав Семенов — в мирной жизни инженер-энергетик и железнодорожник из Жмеринки, отец двух дочек. Старший лейтенант накануне ротации должен был идти в отпуск. Но не покинул боевых друзей, сказав, что отдохнет уже потом. Смелый офицер сразу возглавил один из участков обороны блокпоста и стал настоящей душой его защитников.
«Сепары» гнали в атаку местных жителей. Кто отказывался — расстреливали на месте"
— К нам на пост опять ворвался вражеский танк, — вспоминает еще один участник обороны «Балу», боец Вооруженных Сил Украины Юрий с позывным «Сепар». — Я сначала не понял, что это враг. Уже потом увидел, что пушка повернута в нашу сторону. Он подбил наш танк. У меня с собой было несколько ручных гранатометов, из которых я стрелял практически в упор. Бил под башню — самое уязвимое место. Пацаны тоже стреляли по танку из автоматов, пулеметов, гранатометов… У танка заклинило башню, и постепенно его «активная» броня вышла из строя. Мы слышали по рации «сепарские» переговоры, мол, командир танка убит или ранен.
Еще один танк спустя несколько дней я повредил выстрелами из гранатомета по башне и люку. Был контужен или ранен механик-водитель. Раз враги пошли в атаку на двух бронемашинах — колесной БРДМ и гусеничном тягаче МТЛБ. Я вел огонь по бронемашинам, а ребята отсекали пехоту. Несколько раненых «сепаров» спрятались за корпусом и под днищем подбитой нами БРДМ пытались отстреливаться. Но мы не давали им высунуться. Предложили врагам сдаться, обещали медицинскую помощь. Но они к нам так и не вышли. Ночью был мороз. Никто не выжил.
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По нашей наводке артиллерия не раз успешно обстреливала вражеские позиции. После одного такого боя мы слышали по рации вражеские крики, что у них грузовик с пехотой уничтожен, какой-то важный командир ранен. Кто-то истерически кричал, мол, присылайте «коробочку». Мы готовились встретить врага огнем, но там появился российский танк. Обстреляли его, и танк уехал, бросив своих на произвол судьбы. Мы останавливали российские танки фактически голыми руками.
— Вражеские штурмы всегда захлебывались кровью, — рассказал еще один защитник блокпоста Александр. — Враги вымещали злость и бессилие на своих же бойцах. Очень часто во время затишья мы слышали с их позиций одиночные выстрелы. Наша разведка донесла, что мы выбили многих вражеских «добровольцев». И «сепарские» командиры, и российские офицеры принудительно «мобилизовали» на оккупированной территории мужчин разного возраста, чтобы гнать их в атаки на наш пост. У них был приказ взять «Балу» любой ценой! А кто отказывался, того расстреливали на месте…
Был еще один дикий случай. Из тогда еще не оккупированного Дебальцево в село Фащевку к своим детям пыталась на «Жигулях» проехать пожилая пара, и в этот момент на трассу выехал российский танк. Враг расстрелял мирных людей и их машину из крупнокалиберного пулемета. Старику-водителю голову снесло, а его жену разорвало почти надвое… Долго у тел звонил мобильный телефон. Пока батарея не села. Даже мы были шокированы.
К сожалению, силы были неравны. Кольцо врагов постепенно все туже стягивалось вокруг «Балу» и Дебальцево. Но блокпост был костью в горле для врага. Опять штурмы, обстрелы из всего, что могло стрелять, даже артиллерии и «Градов». 15—16 февраля «перемирие». Минские переговоры. Затишье перед бурей… Накануне вечером мы с Вячеславом Семеновым долго вспоминали мирную жизнь. Он мечтал, что дом достроит, скучал по жене, дочерям, маленьком внуке.
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Утром 17 февраля опять начался ад. Все по обычному сценарию. Мы с Вячеславом как раз были на позиции. Вражеский танк выстрелил по вагончику — грохот, дым… Очнувшись, я понял, что меня ранило в ногу. Вячеслав лежал на земле. Осколок ударил под заднюю часть бронежилета. Форма и броня на груди разорваны, залиты кровью. Но он был еще жив. Наши побратимы срочно позвали медика с соседней позиции. Обстрел продолжался. Фельдшер где-то минут 40 добирался к нам под пулями и осколками, прячась в воронках, за разбитыми укреплениями. Вячеслав уже был без сознания. Наконец-то фельдшер прорвался, стал спасать нашего командира. Около полутора часов Вячеслав боролся за жизнь. При других обстоятельствах Славу можно было бы спасти…
Тяжелейший бой продолжался до самой темноты. Я, несмотря на ранение, набивал ленты и магазины, подавал пацанам патроны и сам стрелял. Наши раненые не оставляли своих позиций. Вечером меня эвакуировали в полевой военный госпиталь. Что там творилось! Горы трупов, кричат и стонут раненые… Все время обстрелы. И в таких условиях военные врачи спасали жизни наших пацанов… Потом нас эвакуировали под постоянными обстрелами.
«Выход был тяжелым. Застрявшая в грязи техника, минные поля…»
— На «Балу» опять прорвались вражеские танки, бронемашины и пехотинцы, — вспоминает Юрий. — Нам удалось уничтожить сначала БМП. На ее броне был десант, а за ней тоже прятались враги. БМП загорелась, а потом съехала на минное поле… Говорят, в машине был какой-то «сепарский» чин. Еще один российский танк получил серьезные повреждения и с заклиненной башней уехал прочь. Когда бой закончился, я узнал о смерти Вячеслава Семенова.
— Ночью с 17 на 18 февраля пришел приказ оставить пост, — вспоминают участники обороны «Балу». — Мы уходили из Дебальцево. Тело Вячеслава и еще одного погибшего бойца, а также раненых должны были вывезти на боевой машине пехоты. Но на БМП сел аккумулятор. Машину с телами пришлось бросить. Раненых и оружие мы вынесли, а вот тела двух погибших вынуждены были оставить. Выход был тяжелым. Застрявшая в грязи техника, минные поля, жестокие бои с российскими военными и «сепарами»… Но мы выжили.
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Тогда же пограничник Сергей Бабий спас украинский флаг. Этот флаг переходил эстафетой от всех защитников «Балу» еще с 2014 года — от бойцов батальона территориальной обороны «Киевская Русь», армейцев, волонтеров, пограничников. Рискуя жизнью, Сергей Бабий спас флаг из огня и вынес его из окружения. После захвата Дебальцево волонтеры и гуманитарные миссии собирали тела и останки погибших на местах боев. Наши, враги — все были без документов, без каких-либо опознавательных знаков. В Днепре могилев-подольским пограничникам все же удалось опознать среди мертвых тел Вячеслава Семенова. 5 марта офицера похоронили в родной Жмеринке.
За мужество и героизм Вячеславу Семенову посмертно присвоили звание Героя Украины с награждением орденом «Золотая Звезда». Также он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Он стал первым пограничником — Героем Украины. Могилев-Подольский пограничный отряд носит имя героя.
Олег Венгер, Юрий и все наши воины-герои встретились на съемках фильма «Перекресток «Балу». Фильм посвящен и Вячеславу Семенову. В пятую годовщину героической обороны бойцы вспомнили своих живых и мертвых побратимов. Защитники «Балу» не теряют надежды и верят, что обязательно вернутся на эту землю, политую кровью украинских героев…
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Напомним, в боях под Дебальцево погиб Иса Мунаев, командир международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева. Читайте о нем в публикациии Генерал Иса Мунаев неизменно шел в бой впереди бойцов, а не отдавал приказы, находясь в тылу
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