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"Высший уровень профессионализма": сеть рассмешил "мастер-класс" от киевских дорожников
«Киевавтодор» продолжает творчески подходить к ремонту дорог в столице. Один из примеров такого творчества зафиксировал паблик «Киев Оперативный» в самом центре столицы — на улице Владимирской, 17/52.
Судя по фото, дорожники решили закрыть асфальтом дыру, даже не засыпав ее грунтом.
«Высший уровень профессионализма — положить асфальт так, чтобы потом снова и снова его переукладывать. Кайф, молодцы», — написал автор снимка.
«Это бизнес», — согласился с ним Евгений Завьялов.
«Устранили саму проблему, но не причину провала», — объяснил случившееся с дорогой Сергей Боровик.
А Юрий Хомин предположил, что работавшие на участке дорожники следовали излюбленному российскому слогану «Можем повторить».
Напомним, подобные провалы в Киеве регулярно образуются над изношенными участками теплосетей. Так, в январе подобный провал устроил настоящую техногенную катастрофу с пострадавшими по улице Антоновича, возле столичного ТРЦ Ocean Plaza.
А перед этим провал произошел на перекрестке улицы Саксаганского и Щота Руставели.
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