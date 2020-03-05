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«Дарница» в споре с ФК «Здоровье» использует те аргументы, против которых она выступает в суде с «Фармаком», — СМИ

В Украине защита прав интеллектуальной собственности находится на весьма невысоком уровне. Суды неоднозначно трактуют положения закона, подчас вынося решения, которые напрямую ему противоречат. Так, фармацевтическая компания «Дарница» продолжает защищает свои права в суде против харьковской компании «Здоровье» относительно торговой марки «Цитрамон-Здоровье». По словам юриста компании «Дарница» Александра Мамуни, у компании «Здоровье» была агрессивная стратегия использовать чужую репутацию в качестве трамплина, когда та выпускала на рынок «Цитрамон-Здоровье». В то же время «Дарница» не признает, что и сама использует чужую репутацию, когда выпускает препарат «Корвалол-Дарница», ведь права на ТМ «Корвалол» принадлежат ПАО «Фармак». Об этом пишут журналисты в статье «Двойные стандарты: как компания «Дарница» отстаивает права на «Цитрамон», не забывая о «Корвалоле».

«А теперь вернемся к спору за «Корвалол», где миллионы в продукт и его продвижение инвестировала компания «Фармак», которой принадлежат права на ТМ «Корвалол», в то время как «Дарница», говоря словами Мамуни, — сама же и использовала обозначение препарата «как трамплин», — отмечают авторы статьи.

Директор по правовому обеспечению ПАО «Фармак» Дмитрий Таранчук назвал такую позицию двойными стандартами: «Там, где компании „Дарница“ выгодно отстаивать одну позицию, они ее и отстаивают нашими словами, а где невыгодно, они придумывают основания, чтобы получить право на незаконное использование нашего препарата. Тем более мы объясняем: нет монополии на препарат, есть на рынке аналоги с другим названием, единственная компания „Дарница“ использует наше обозначение и считает это законным. Тогда как „Цитрамон-Дарница“ — незаконно. В одном деле одна позиция, в другом — другая».

19 марта состоится слушание по делу о ТМ «Корвалол», в котором ПАО «Фармак» оспаривает регистрацию препарата «Корвалол-Дарница».

По мнению Дмитрия Таранчука, объективные судебные решения могут и будут приняты, ведь у компании «Фармак» есть уже опыт отстаивания прав на ТМ «Корвалол».

«У нас есть прецедент, наш кейс, когда компания „Здоровье“ зарегистрировало „Корвалол-Здоровье“, и суды всех инстанций приняли решение в нашу пользу. Это мы называем примером объективного рассмотрения», — отметил Дмитрий Таранчук.

Как ранее сообщалось, использование торговой марки «Корвалол», владельцем которой является АО «Фармак», в составе торговой марки «Корвалол-Дарница» и регистрация последней ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» не является правомерным. Такие выводы сделала доктор юридических наук Елены Штефан на основании проведенного научного анализа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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