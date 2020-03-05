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Госпитализированного в Одесской области подростка проверили на коронавирус: озвучены результаты
В Одесской области с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализировали 15-летнего подростка, который вернулся со спортивных соревнований в Италии.
Мальчик находится в Измаильской районной больнице с повышенной температурой.
В Одесской областной администрации озвучили первые данные лабораторных исследований.
«Как выяснилось, пациент заболел гриппом типа H1N1, симптомы которого схожи на инфицирование коронавирусом», — заявил в комментарии Укринформу пресс-секретарь главы Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.
Местные власти уверяют, что располагают всеми медикаментами для эффективного лечения ребенка.
Напомним, в Черновцах множится количество пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. В связи с этим там вводят карантин во всех детских садах, школах и вуза.
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Крупное ДТП под Киевом: одно из столкнувшихся авто отлетело на остановку общественного транспорта (фото)
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