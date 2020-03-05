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В Черновицкой области вводят тотальный карантин из-за угрозы коронавируса
На Буковине уже в ближайшие часы введут карантин во всех детских садах, школах и вузах. Это связано с угрозой распространения коронавируса, сообщает Укринформ.
«Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области», — заявил на брифинге председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Сейчас ведется подготовка образовательных учреждений к дистанционной работе. Также будут ограничены массовые мероприятия — концерты, запланированные на ближайшие дни, будут перенесены.
Ранее сообщалось, что в Черновцах госпитализировали еще двух человек — подозревают коронавирус.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!