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Здоровье и медицина

В Черновицкой области вводят тотальный карантин из-за угрозы коронавируса

15:22 5 марта 2020 304
Карантин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На Буковине уже в ближайшие часы введут карантин во всех детских садах, школах и вузах. Это связано с угрозой распространения коронавируса, сообщает Укринформ.

«Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области», — заявил на брифинге председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Сейчас ведется подготовка образовательных учреждений к дистанционной работе. Также будут ограничены массовые мероприятия — концерты, запланированные на ближайшие дни, будут перенесены.

Ранее сообщалось, что в Черновцах госпитализировали еще двух человек — подозревают коронавирус.

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В Черновицкой области вводят тотальный карантин из-за угрозы коронавируса

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