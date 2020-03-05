В Черновицкой области вводят тотальный карантин из-за угрозы коронавируса

Здоровье и медицина

На Буковине уже в ближайшие часы введут карантин во всех детских садах, школах и вузах. Это связано с угрозой распространения коронавируса, сообщает Укринформ.

«Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области», — заявил на брифинге председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Сейчас ведется подготовка образовательных учреждений к дистанционной работе. Также будут ограничены массовые мероприятия — концерты, запланированные на ближайшие дни, будут перенесены.

Ранее сообщалось, что в Черновцах госпитализировали еще двух человек — подозревают коронавирус.

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