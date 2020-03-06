Мир

Ревность калечит: парень решил изуродовать девушке лицо после ее слов о расставании (фото)

Приступы ревности — далеко не лучшее время для решения важных вопросов в отношениях между двумя людьми, и такие периоды могут закончиться очень печально даже для счастливых пар.

Об одной из таких историй рассказывает британская The Sun.

Сообщается, что 30-летняя жительница Великобритании Эмма Бигналл серьезно пострадала от рук своего сожителя Джека, который мог ее просто изуродовать, если бы не помощь соседей.

По информации издания, когда молодые люди познакомились на сайте знакомств Tinder, будущая жизнь представлялась им в самом розовом цвете: оба молодые (Джеку было 32), красивые, успешные на работе.

Но постепенно у молодого человека стали проявляться черты ревности, которые были сродни шизофрении: он начал проверять ее переписку в телефоне, требовал отчета о каждой проведенной минуте, выслеживал ее передвижение с помощью мобильных приложений.

Апофеозом истерии стал момент, когда он Эмма случайно отправила одному из знакомых свое фото и тот ответил ей одобрительным лайком.

У них состоялся серьезный разговор, во время которого женщина сказала, что устала от ревности и уйдет от Джека.

После этого тому пришла безумная идея испортить Эмме внешность с тем, чтобы она не могла понравиться никому другому. Вечером следующего дня он приступил к исполнению своей бредовой задумки, начав методично наносить ей удары, притом старался бить именно в лицо.

«Он просто хотел испортить мою внешность, чтобы меня больше никто не хотел», — рассказала Бигналл.

К счастью, на истошные крики женщины прибежали соседи, которые вызывали полицию и спасли Эмму. Джек был задержан и приговорен к тюремному сроку в 15 месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой ужасной истории, которую вызвала ревность: мужчина в Нигерии заклеил половые органы жены суперклеем в отместку за то, что она якобы изменяла ему с другими.

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