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Число заразившихся новым коронавирусом за сутки выросло на 2241
Вызвавший ограничения в работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко коронавирус за сутки выявлен у еще 2241 людей, из которых 143 пришлись на Китай. Об этом говорится в опубликованном в пятницу информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения, передает ТАСС.
Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2098 человек.
При этом в ВОЗ уточняют, что всего в мире подтверждены 95 333 случая заражения, из которых 80 565 — в Китае, а 14 768 — за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 3015 человек в Китае (31 за прошедшие сутки) и 267 — по всему миру (53 за сутки).
Приведенные данные подтверждены в заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР: согласно им, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 3042 человек, 53 726 человек были вылечены и выписаны из больниц.
Кроме того, согласно информации властей Поднебесной, за минувшие сутки в Китае было подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, умерли 30 человек, 1681 был вылечен и выписан из медицинских учреждений. Общее число заболевших в Китае достигло 80 552.
В провинции Хубэй — эпицентре вспышки заболевания — количество зараженных увеличилось на 126, до 67 592 человек. Число летальных исходов возросло на 29, до 2931. За сутки из больниц были выписаны 1487 человек, общее число выздоровевших в регионе составило 41 966.
Как отмечается в заявлении комитета, в тесном контакте с зараженными в Китае находились 670 854 человека, из них 29 896 по-прежнему под медицинским наблюдением.
Напомним, что вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Украину.
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