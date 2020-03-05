Надо не прятаться от коронавируса, а использовать резервы организма, — известный иммунолог

Здоровье и медицина

Известный иммунолог доктор медицинских наук Андрей Юрьевич Волянский принадлежит к тому поколению украинских врачей, которые умеют говорить о проблемах медицины, во-первых, откровенно, а во-вторых, просто и доходчиво. Этот свой дар Андрей Юрьевич активно использует как в Facebook, где у него множество подписчиков, так и на приеме в своих клиниках в Киеве и Харькове. Похоже, доходчивость и ясное понимание того, что нас ожидает, как никогда нужно украинцам, которые могут столкнуться с распространением коронавируса.

«Туберкулез и ВИЧ-инфекция ежегодно уносят по миллиону жизней. Но все уже смирились: это неизбежные потери»

— Андрей Юрьевич, у меня в смартфоне подписка на несколько европейских газет. Они пишут об обвале фондовых рынков из-за эпидемии и скрупулезно, в репортажном стиле, сообщают о количестве заболевших и выздоравливающих. У нас такой информации меньше, зато советов от разного рода знатоков больше. А также паники, которая охватила украинцев, когда начали привозить в страну первых соотечественников из Китая, заболел человек, вернувшийся из Италии…

— В итоге у многих возникает вопрос: не фейк ли это? Если нет, тогда следующий вопрос: что, собственно, нас так пугает? Ответ прост — неизвестность.

Ежегодно в мире от разного рода инфекционных заболеваний умирает несколько миллионов человек. Только туберкулез и ВИЧ-инфекция уносят по миллиону жителей Земли. Плюс хронические обструктивные заболевания легких, малярия. Много, но человечество уже смирилось: ситуация стабильная, и это неизбежные потери. С коронавирусом не все так просто. Появились первые данные о летальности — в пределах двух процентов (это, заметьте, среди детей и молодежи). Теперь вопрос: сколько людей в мире заболеют?

Еще две недели назад можно было со спокойной совестью говорить, что ситуация под контролем и в конце марта вспышка будет подавлена. Речь шла только об одной провинции Китая да еще о круизном лайнере, который стоял на рейде в Японии. И вот в одночасье все изменилось: мы уже имеем дело с пандемией. Большое количество заболевших в Южной Корее, Италии, Иране, а ведь многие из этих людей в Китае не были. И еще несколько сопутствующих неприятных открытий. Оказалось, что коронавирусом заражаются представители не только желтой расы (вспомним конспирологические теории, гуляющие в Интернете), но и белой. Не всегда с первого раза можно определить, болен человек или нет. Случаются рецидивы — выздоровевший человек заболевает вновь. Ну и известная проблема, особенно проявившаяся в Италии: не всех носителей инфекции удалось сразу обнаружить. Люди часто просто не знают, что они заражены.

— Невесело… Как вы оцениваете реакцию Министерства здравоохранения на возникший вызов для нашего государства? И еще вопрос как к представителю профильного НИИ — Харьковского института микробиологии и иммунологии имени И. И. Мечникова: можно ли создать вакцину против коронавируса в Украине?

— Мы все наблюдали эвакуацию наших соотечественников из Уханя, как и реакцию жителей Новых Санжар. Страх людей при всех издержках еще можно понять: они черпали информацию из любых источников, только не из официальных, поскольку об этом не позаботилась власть. Но не все обратили внимание на то, что у людей, которые попали на базу Национальной гвардии 20 февраля, пробы взяли только 22-го, а результаты анализов стали известны лишь 27-го числа! И это оперативность?!

Теперь о вакцине. Вообще-то, о существовании коронавирусов ученые знают уже шестьдесят лет. Двадцать лет назад ими активно занимались в нашем институте, и в целом они неплохо изучены. Но вот создание вакцины — это сложнейший высокотехнологический процесс. К сожалению, украинское государство ни разу не финансировало создание вакцин.

— А могло бы?

— Конечно! Украине достались два завода, которые разрабатывали и производили биологические препараты. В частности, от института имени Мечникова отделился «Биолек», который, кстати, производит качественные вакцины, в том числе против дифтерии и столбняка. Да только государство их не закупает. Мы получаем сомнительного качества индийские вакцины, предложенные нам как стране третьего мира через UNISEF.

— В общем, украинцам остается только надеяться: а вдруг пронесет?

— А мы все время надеемся! Помните эпидемию свиного гриппа в 2009 году?

— Еще бы! Ночной аэропорт «Борисполь», премьер встречает самолет с лекарствами и медицинскими масками!

— Все верно: лекарства прибыли, маски тоже. Красиво получилось, особенно если учесть, что грипп обошел Украину стороной. Поэтому о вакцинации просто забыли, и тут грипп вернулся! Наша страна пострадала больше всех в мире: умерло свыше тысячи человек. А ведь потом была еще одна волна гриппа.

Мир сейчас ждет результатов испытания вакцин от коронавируса. Меня как врача потрясает масштабный клинический эксперимент в Китае. Огромное количество больных локализовано в одном городе, и врачи пытаются «нащупать» верное лекарство. Попутно ведется работа над созданием вакцины. Когда она будет найдена и испытана, наше государство обязано ее закупить и обеспечить вакцинацию населения. Не хотелось бы нагнетать нервозность, ведь люди и так близки к панике. Просто обратимся к фактам. Когда мы говорим, что летальность среди молодых людей и детей не превышает двух процентов, то и эта цифра в масштабах мира даст семнадцать миллионов потерь. И это если предположить, что заболеет не больше десяти процентов человек! Но ведь смертность среди группы риска — пожилых людей, тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, — в 75 раз выше!

«Противовирусным действием обладают эхинацея, стевия медовая и другие растения»

— Получается, что мы чуть ли не призываем людей закрыться в домах и задвинуть шторы…

— Ни в коем случае! Надо спокойно присматриваться, как на пандемию реагируют в мире. Пока есть такая возможность — изолировать людей с подозрением на заболевание, а потом — заболевших. Если ситуация усложнится и использование карантина потеряет смысл, придется, по примеру того же Китая, ходить в медицинских масках и дезинфицировать улицы, общественные места и мусорные баки. Кстати, эффективнее маски может быть респиратор. У меня он есть. В Китае считается, что человек может в нем ходить целую рабочую смену. Я для эксперимента сегодня провел в респираторе несколько часов — ничего, выдержать можно.

«Сейчас людей с подозрением на коронавирус и заболевших надо изолировать, — считает Андрей Волянский. — Препараты для лечения и профилактики этого заболевания пока проходят испытания». Фото предоставлено Андреем ВОЛЯНСКИМ

Но, вообще-то, я бы предлагал не прятаться от инфекции, а пытаться использовать внутренние резервы своего организма. Ведь и среди пожилых очень много здоровых людей, активно занимающихся физическим трудом, спортом. Эту активность и надо развивать: как можно больше бывать на свежем воздухе, но, естественно, не в местах скопления людей. Пешие прогулки, пробежки, велосипед. Контрастный душ следует принимать два, а то и три раза в день. При этом необходимо, чтобы вода омывала грудь, спину. Тем, кто любит баню, сауну, стоит помнить о том, что заход в парилку надо чередовать с холодным душем, прохладным бассейном.

Как специалист я уже знаю о возможных вариантах химических препаратов, которые в мире разрабатываются, в том числе для профилактики коронавируса. Их сейчас испытывают. А вот фитопрепараты, та же эхинацея или стевия медовая — растение родом из Южной Америки, обладающее антивирусным эффектом, вреда точно не принесут.

Всем нам предстоит постоянно фильтровать и мониторить ситуацию, а при необходимости — рационально действовать. Не паниковать, но и понимать, что вызов перед нами серьезный.

Напомним, из-за коронавируса в Украине запретят массовые мероприятия.

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