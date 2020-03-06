"Потерялся в шуме студии": Шмыгаль передумал подавать воду в оккупированный Крым

Украина

Сделавший в эфире канала «1+1» резонансное заявление о необходимости поставок воды в оккупированный Крым премьер-министр Денис Шмигаль по дороге домой, похоже, изменил свое мнение и теперь считает, что делать это пока что нельзя.

Об этом он написал на странице в Facebook.

«В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно», — написал он.

Премьер пояснил, что «этот тезис потерялся в шуме студии».

«Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого в деокупации полуострова и возвращение его в состав Украины», — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в эфире программы «Право на власть», Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым — это Украина. Таким образом он, по мнению пользователей Сети, подыграл главе фракции «Слуги народа» Давиду Арахамии, который заявлял, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым не поднимался на переговорах с РФ. Кроме того, он назвал заявление нардепа Арахамии «его личным мнением». Также раскритиковал Арахамию и секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов, по мнению которого Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым.

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