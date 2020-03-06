- 01:05 Новый премьер Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым: в сети волна возмущения
- 00:55 Сыгравшего за сборную России украинского шахматиста нашли мертвым в Москве
- 00:07 С 8 Марта: поздравления маме, бабушке, сестре и другим родственницам
- 00:05 Террориста "Гиви" уничтожила СБУ: агент сделал сенсационное заявление
- 05.03 23:20 Зеленский под Полтавой объяснял послам G7 необходимость перезагрузки правительства
- 05.03 22:37 В Кривом Роге с подозрением на коронавирус госпитализировали сразу шестерых членов одной семьи
- 05.03 22:26 Известный футболист, дебютировавший в сборной в матче с Украиной, заразился коронавирусом
- 05.03 22:14 Под Одессой с балкона жилой многоэтажки сняли голого мужчину
- 05.03 21:57 В Харькове полиция "потеряла" изъятые 10 тысяч долларов: рассеянными стражами порядка занялось ГБР
- 05.03 21:33 Не покаешься — не спасешься: новый министр извинился за то, что раньше "постил неправду" о Зеленском
- 05.03 21:19 Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет вместе – впервые после «Мегзит»
- 05.03 21:17 Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубка мира
Новый премьер Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым: в сети волна возмущения
Назвавший возвращение Крыма одним из приоритетов своего правительства премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с заявлением о том, что Украина должна подавать воду на оккупированный полуостров.
Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».
«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной поддержки людей, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе», — заявил Шмыгаль.
Также глава правительства добавил, что Украина не будет перекрывать воду для украинцев в Крыму, и что «оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут».
В Сети пользователи осудили позицию нового премьера по вопросу возобновления подачи воды оккупантам:
Как известно, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.
В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов предложил продавать воду в аннексированный Россией Крым. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.
В феврале 2020 постпред Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации.
После этого глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым не поднимался на переговорах с РФ. Кроме того, он назвал заявление нардепа Арахамии «его личным мнением».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!