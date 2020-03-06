Украина

Новый премьер Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым: в сети волна возмущения

Назвавший возвращение Крыма одним из приоритетов своего правительства премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с заявлением о том, что Украина должна подавать воду на оккупированный полуостров.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной поддержки людей, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе», — заявил Шмыгаль.

Также глава правительства добавил, что Украина не будет перекрывать воду для украинцев в Крыму, и что «оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут».

В Сети пользователи осудили позицию нового премьера по вопросу возобновления подачи воды оккупантам:

Как известно, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов предложил продавать воду в аннексированный Россией Крым. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

В феврале 2020 постпред Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации.

После этого глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос возобновления подачи воды в оккупированный Крым не поднимался на переговорах с РФ. Кроме того, он назвал заявление нардепа Арахамии «его личным мнением».

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