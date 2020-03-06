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Коронавирус наступает: в Донецкой области женщину госпитализировали с подозрением на COVID-19
Список областей, жителей которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, пополнила Донецкая.
Там жительницу города Краматорска, которая недавно вернулась из Таиланда, 5 марта отправили в больницу с подозрением на коронавирус COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Донецкой областной государственной администрации. Отмечается, что у женщины были симптомы острой респираторной вирусной инфекции.
Позже появилось сообщение о том, что по состоянию на шесть вечера диагноз коронавирус у госпитализированной не подтвердился, но утверждать это можно будет только после того, как из Центра общественного здоровья МОЗ Украины в Киеве поступят результаты анализов, которые у нее взяли согласно протоколу.
«Центр общественного здоровья МЗ Украины делает все возможное, чтобы осуществить проверку в кратчайшие сроки. Как только будут получены результаты анализов, Донецкая ОГА проинформирует население и СМИ», — говорится в сообщении.
Также в ДонОГА подчеркивают, что область полностью готова к любому развитию ситуации — больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, а врачи обучены необходимым алгоритмам действий.
Напомним, что в Минздраве допускают введение ограничительных мер в ближайшее время из-за коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в соответствии с рекомендацией Кабмина в области вводят ограничения мероприятий с большим скоплением людей. А мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что город рассматривает вопрос о введении карантина согласно рекомендации Минздрава.
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