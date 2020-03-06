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Магнитные бури в марте 2020: когда ждать удара
Магнитные бури — не совсем приятное явление, оказывающее негативное воздействие на здоровье людей, особенно метеочувствительных.
К счастью, составленный Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН прогноз позволяет надеяться на то, что первый месяц весны не окажет значительного негативного влияния на здоровье украинцев.
Так, на графике короткосрочного прогноза видно, что степень возмущения магнитосферы в ближайшие три дня будет лишь на одну-две ступень выше, чем естественный фон. Да и то лишь в короткий интервал времени. Такое незначительное повышение уровня солнечной активности, считают эксперты, не будет чувствительным.
В то же время в прогнозе на 27 дней присутствуют два магнитных шторма, пики которых придутся на 19 и 27 марта.
В то же время они по своей мощности вряд ли окажут значительное влияние на здоровье наших сограждан.
Напомним, что магнитная буря (еще употребляют термин «геомагнитная буря») провоцируется потоками солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Ветер этот, в свою очередь, напрямую зависит от солнечной активности. Во время магнитных бурь метеозависимые люди, люди со слабым сердцем и сосудами, гипертоники и психоэмоционально нестабильные люди больше всего жалуются на перепады настроения, проблемы со сном и некоторые другие расстройства здоровья.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, согласно рекомендациям медиков, нужно до начала магнитной бури и в дни ее пиков хорошо высыпаться, не пить алкоголь, больше гулять на свежем воздухе и не переедать. В целом такие рекомендации, конечно, будут не лишними в любой день.
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