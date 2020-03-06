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Общество и люди

Украина — самая свободная среди постсоветских стран, не входящих в ЕС: что это значит

9:18 6 марта 2020 230
Украина&nbsp;— самая свободная среди постсоветских стран, не входящих в ЕС: что это значит
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украина заняла первое место по уровню свободы среди всех постсоветских стран, но все еще остается частично свободной страной. Об этом свидетельствуют данные правозащитной организации Freedom House. Напомним, ранее социолог объяснил, что может стать национальной идеей для украинцев.

Как следует из отчета правозащитной организации, ситуация с соблюдением прав человека в 2020 году улучшилась, однако «коррупция остается повсеместной, и инициативы по борьбе с ней реализуются лишь частично».

В минус нашей стране поставили частые нападения на журналистов, активистов гражданского общества и представителей групп меньшинств, а в плюс — растущие политические права граждан (их уровень оценили в 27 пунктов из 40).

Всего в рейтинг 2020 года вошли 195 стран и территорий, из которых 83 (43%) признали «свободными», 63 (32%) «частично свободными», а 49 (25%) — «несвободными». К последним относятся в т. ч. соседние Россия и Беларусь.

Напомним, Украина поднялась на 78 место из 167 в рейтинге «Индекс демократии-2019» по версии The Economist.

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