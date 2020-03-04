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Убийство Гандзюк: суд оставил под стражей фигуранта дела Павловского
Подозреваемого в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского оставили под стражей до 16 апреля.
Такое решение принял Печерский суд Киева, передает hromadske.
Сообщается, что адвокат бесплатной правовой помощи Максим Костин из-за отсутствия адвокатов по договору, просил отложить заседание. По его словам, защитники по договору сейчас в Одессе на другом заседании и предупредили об этом заранее.
Однако суд продолжил заседание. Адвокат отмечал плохое самочувствие Павловского. Днем его госпитализировали из здания суда, но врач отметил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.
Адвокат просил выбрать Павловскому домашний арест. Сам Игорь Павловский ничего не говорил, поскольку отметил, что плохо себя чувствует.
Судья продлил содержание под стражей Павловскому до 16 апреля, прокуроры просили до 20.
Как известно, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, задержано несколько человек. Изъяты средства в эквиваленте более 1,1 млн грн. Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонщины для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).
21 января Печерский райсуд Киева постановил избрать Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 марта. В другом производстве Павловский обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что подозреваемый в организации убийства советницы главы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк Алексей Левин может быть экстрадирован в Украину в течение 7−12 дней по решению болгарского суда.
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