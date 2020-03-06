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Жесткий карантин из-за коронавируса вводят еще в одной области Украины
Власти соседствующей с Россией Сумской области решили ограничить массовые детские мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, регион стал вторым после Черновицкой области, где с подозрением на COVID-19 госпитализировали уже пятерых.
В частности, школьники не будут ездить на экскурсии, также для них отменили конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.
Исключением стали разве что весенние утренники в детских садах, сообщает ТСН.
Напомним, в Черновцах школы и высшие учебные заведения закрыли с 6 марта. К самоограничениям прибегли и в Киевском национальном университете имени Шевченко.
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