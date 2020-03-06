Украина

Хоть цистернами, хоть канистрами: Шмыгаль в Раде снова заговорил о поставках воды в Крым

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль вернулся к теме возобновления поставок воды в аннексированный Крым. Это произошло во время Часа правительства в Раде.

По мнению главы правительства, воду в Крым поставлять все же нужно, но только в качестве своеобразной «гуманитарной помощи».

«Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов! И на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять в случае необходимости, или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья, хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно», — сказал премьер.

При этом он призвал не политизировать тему воды.

Напомним, 5 марта в эфире телеканала «1+1» премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым, однако затем внес коррективы в свое заявление. Тем не менее в сети нещадно раскритиковали неосторожные заявления и спрогнозировали быструю отставку главы правительства.

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