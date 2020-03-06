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Уйдет еще быстрее Гончарука: как в сети отреагировали на планы премьера Шмыгаля подать воду в Крым

7:59 6 марта 2020 435
Уйдет еще быстрее Гончарука: как в сети отреагировали на планы премьера Шмыгаля подать воду в Крым
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сети продолжается скандал вокруг заявления нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости подачи воды в аннексированный Крым.

Пользователи сочли это намерение прямой помощью России и даже ранним подарком Путину ко дню рождения. Об этом, в частности, написал крымчанин, журналист Павел Казарин.

Такой же позиции придерживается и работающий в Москве журналист Роман Цимбалюк. Он считает, что оккупанты воспользуются «водной экономией», чтобы поставить еще больше своих танков на Донбасс.

Стал премьер и героем фотожаб. На одной из них его сравнили с Полиграфом Шариковым.

А журналист Семен Кабакаев счел слова премьера тестом «на вшивость» для украинцев — мол, проглотят или нет.

«Плохо начал, плохо закончит», — сделал он мрачный прогноз для Шмыгаля.

«Приехали…», — подытожил скандал Олег Черныш.

Напомним, Шмыгаль уже успел изменить свое мнение, о чем написал в Facebook поздно вечером 5 марта. Он признал, что «по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно». В свое оправдание глава правительства отметил, что этот тезис потерялся в шуме студии.

Подробнее о так называемом «водном голодании» Крыма читайте в статье «ФАКТОВ» «Зеленский готовится подать воду в Крым? Почему это катастрофа для Украины».

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