Курс доллара снизился: надолго ли

Деньги

После существенного роста курсов основных иностранных валют, длившегося всю неделю, к ее концу стоимость евро стабилизировалась, а американская валюта даже подешевела на 20 копеек. В пятницу, 6 марта, НБУ установил курсы на уровне 24,74 грн за доллар и 27,69 грн за евро. На наличном рынке стоимость основных валют также снизилась на 20−30 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,49 грн, купить — по 24,77 грн; евро — сдать по 27,32 грн, купить — по 27,77 грн.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 24,56 до 24,74 грн (+0,7%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,64—24,68 до 24,75—24,78 грн (+0,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках увеличились за неделю с 24,38—24,61 до 24,50 —24,78 грн (+0,5% - +0,7%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 1% до 1,1% за счет более быстрого роста курса продажи, чем покупки.

Доллар на межбанке в течение недели демонстрировал «качели». В понедельник и вторник он активно дорожал, в среду и четверг почти столь же активно снижался, а в последний день недели вновь вернулся к росту. Причем в пятницу в первой половине дня рост доллара на межбанке сопровождался его умеренным снижением на наличном рынке.

В ближайшую неделю мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках — около 24,6−24,9 грн", — прогнозирует Иосуб.

И другие эксперты отметили укрепление национальной валюты, при этом прогнозируя скорый откат курса до 25 гривен за доллар.

«Курс гривни в пятницу возвращается вниз — к уровню 24,78 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок переваривает смену правительства, а также оценивает заявления нового премьер-министра Украины. В частности, он сказал, что продолжит сотрудничество с МВФ и поддерживает запуск рынка земли. Вопрос возможности покупки земли иностранцами, по его мнению, должен быть вынесен на референдум.

Между тем нерезиденты продолжают выводить капиталы с рынка украинских ценных бумаг. Неопределенность на мировых финансовых рынках, которая тормозит инвестиции в развивающиеся рынки, сохраняется.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит ослабление до уровня 25 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что в НБУ не видят причин для беспокойства в связи с последними колебаниями стоимости гривни. Более того, регулятор обнародовал данные об очередном пополнении золотовалютных резервов страны и о динамике погашения внешнего долга.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, по состоянию на 1 марта 2020-го международные резервы Украины составили 26 млрд 622,8 млн долларов США (в эквиваленте). В феврале они выросли на 1,3%. Увеличение международных резервов в прошлом месяце обусловлено прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке. В феврале чистое предложение валюты увеличилось вследствие сохранения на достаточном уровне поступлений от экспорта и одновременного уменьшения спроса на валюту со стороны импортеров из-за более низких цен на энергоносители и снижения потребности в них на фоне теплой зимы. Также влияние оказало распространение в мире коронавируса, которое усложнило торговлю и сдерживало международный туризм.

Как результат, объем покупки валюты Нацбанком на межбанковском рынке составил 734 млн долларов. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону ее обесценения Национальный банк провел интервенцию по продаже валюты на 45 млн долларов. Таким образом, объемы покупки превысили объемы продаж на 689 млн долларов.

В то же время в феврале 2020 года Украина израсходовала из своих золотовалютных резервов 768,8 млн долларов на погашение государственного долга. Из них 213,6 млн долларов были выплачены по кредитам МВФ. Также в феврале государство погасило 417,2 млн долларов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Еще 22,7 млн долларов Украина выплатила по евробондам.

Кстати, руководство Нацбанка осторожно озвучивает и прогнозы ситуации в экономике Украины — в связи с эпидемией коронавируса.

«Мы видим уже первые сигналы того, что китайская экономика замедляется, — сообщил на странице НБУ в Facebook заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб. — И это влияет на экономику торговых партнеров Китая. Но Украина, скорее всего, окажется не в первой группе влияния. В первой группе — те страны, которые мощно встроены в производственную цепочку Китая. У нас, конечно, около трети экспорта руды идет в Китай, то есть мы тоже зависим от китайской промышленности. Но почти 50% нашего экспорта — это пищевая продукция в различных ее компонентах. А этот сегмент страдает все же меньше. Там могут быть логистические проблемы, но не более. Еще один важный аспект — цены. Пока мы видим, что эффект падения цен на наш импорт, в первую очередь на нефть и газ, значительно перевешивает эффект падения цен нашего экспорта, тех самых черных металлов и руды. То есть пока значительных негативных тенденций из-за коронавируса мы не видим.

Если посмотрим на динамику курса в этом году, мы увидим, что амплитуда колебания на межбанковском рынке уже составила от 23,6 до 25,1 грн за доллар, а на наличном еще больше. Эта амплитуда вроде широкая, но если посмотреть на показатели колебаний, которые экономисты называют волатильность обменного курса, то они не очень отличаются от того, что демонстрирует евро к доллару или польский злотый к доллару. И еще. В прошлом году говорили, мол, никогда такого не было, чтобы национальная валюта столь резко укреплялась. Было, и не раз — в Польше, Чехии, Румынии, Колумбии, Грузии. Можно много примеров привести.

Украина сейчас очень похожа на Польшу 2001 года. У них тоже сначала была жесткая монетарная политика. Потом стала резко снижаться инфляция, начали заходить инвестиции. Монетарная политика смягчилась. Причем сразу заходят портфельные инвестиции. Никогда первыми не приходят инвесторы, которые покупают завод. Сначала приходят те, кто покупает ценные бумаги. Потому что так легче зайти на рынок и легче из него выйти. А вот за ними, если страна продолжает нормальную макроэкономическую политику, приходят и другие инвесторы", — отметил Сологуб.

Ранее аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров рассказал «ФАКТАМ» о нескольких сценариях дальнейшего развития экономических событий как в мире, так и в Украине в связи с пандемией коронавируса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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