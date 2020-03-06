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Некому отдавать долги: судебные приставы потеряли Анастасию Заворотнюк
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, не могут найти судебные приставы.
По данным Telegram-канала Mash, пристав закрыл дело по долгу актрисы, которое рассматривалось в суде Люберецкого района. Решение было принято из-за невозможности найти Заворотнюк.
В сети же все больше слухов о смерти актрисы. Ее родственники якобы продали шикарный особняк и не выходят на связь. Старшая дочь Заворотнюк улетела в Италию, а недавно начала помогать больным детям.
РосСМИ рассматривают две версии. Одна из них: актрисе стало лучше, и она улетела в Европу, чтобы спрятаться от приставов. Вторая: актрисе очень плохо, лечение не помогает, ее прячут в московской квартире от назойливых журналистов.
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