Украина

Это конец: дипломат резко высказался о подаче воды в Крым

Восстановление подачи воды в Крым, на чем настаивает новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, приведет к полному снятию «крымских» санкций к России. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, тем самым статус Крыма в мире будет приравнен к статусу балтийских стран в СССР — оккупацию не признаем, но все другое — пожалуйста.

«Это окончательный конец борьбы за Крым, он не будет проблемой для России. Для нее Крым — это военная база, а люди — „довесок“ у ней», — констатировал дипломат.

Он считает, что постоянные «тестовые шары» относительно подачи воды в Крым отражают желание «убить двух зайцев»: угодить России для дальнейшей нормализации отношений и привлечь на свою сторону тех украинцев, которые не понимают, что начало по воде — это не начало деоккупации, а ее конец.

Напомним, у Зеленского отреагировали на заявления Шмыгаля, заявив, что до полной деоккупации полуострова вода в Крым поставляться не будет.

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