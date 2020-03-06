24.59 / 24.88 27.52 / 28.01
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Это конец: дипломат резко высказался о подаче воды в Крым

12:40 6 марта 2020 589
Это конец: дипломат резко высказался о подаче воды в Крым
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Восстановление подачи воды в Крым, на чем настаивает новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, приведет к полному снятию «крымских» санкций к России. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, тем самым статус Крыма в мире будет приравнен к статусу балтийских стран в СССР — оккупацию не признаем, но все другое — пожалуйста.

«Это окончательный конец борьбы за Крым, он не будет проблемой для России. Для нее Крым — это военная база, а люди — „довесок“ у ней», — констатировал дипломат.

Он считает, что постоянные «тестовые шары» относительно подачи воды в Крым отражают желание «убить двух зайцев»: угодить России для дальнейшей нормализации отношений и привлечь на свою сторону тех украинцев, которые не понимают, что начало по воде — это не начало деоккупации, а ее конец.

Напомним, у Зеленского отреагировали на заявления Шмыгаля, заявив, что до полной деоккупации полуострова вода в Крым поставляться не будет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ядерное оружие в Крыму: стали известны секретные данные

Ядерное оружие в Крыму: стали известны секретные данные

Крым

У Зеленского разъяснили заявление Шмыгаля про воду для Крыма

Это конец: дипломат резко высказался о подаче воды в Крым

Это конец: дипломат резко высказался о подаче воды в Крым

Обложка книги

«Веселая камасутра для малышей»: британку шокировала детская книжка в приемной врача (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер