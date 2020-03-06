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У Зеленского разъяснили заявление Шмыгаля про воду для Крыма
Никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага поставляться не будет. Об этом после скандального высказывания премьера Шмыгаля заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева написала на своей странице в Facebook.
«Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове», — заявила Тамила Ташева.
Она написала, что донесет новому правительству свою позицию относительно подачи воды и других принципиальных вопросов по Крыму.
Если же вода в Крым все же будет подана, то Ташева обещает подать в отставку.
Она также привела слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, которые он опубликовал в своем Facebook: «Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины».
В пятницу, 6 марта, Шмыгаль вновь поднял вопрос поставок воды в Крым.
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